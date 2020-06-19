Будет ли обеспечена продовольственная безопасность в Молдове: ответ властей

Специалисты Минсельхоза провели инспекцию посевных площадей страны, пострадавших в результате весенней засухи и поздних заморозков. К какому выводу пришли эксперты?

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Капризы весенней погоды внесли свои коррективы в ожидаемый урожай зерновых в Молдове. По словам министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Иона Пержу, из 415 тысяч гектаров, засеянных озимыми культурами, пострадали примерно 215 тысяч гектаров.

"Потери фиксируются на всей территории страны, но больше всего засуха и последующие заморозки ударили по югу Молдовы. Если на севере пострадали примерно 25% посевов, то на юге этот показатель достигает 80-90%", – заявил он в эфире программы "La Ordinea Zilei" на Sputnik Молдова

Около 19 тысяч гектаров, засеянных пшеницей, ячменем и рапсом, погибли полностью. Фермеры были вынуждены повторно засеять эти земли кукурузой и подсолнечником.

Прошедшие за последние недели дожди частично исправили ситуацию.

"В прошлом году мы собрали один миллион 100 тысяч тонн пшеницы, в этом сезоне до начала дождей мы прогнозировали урожай в размере 350-400 тысяч тонн. Сейчас, после обильных осадков, мы планируем собрать 600 тысяч тонн пшеницы или даже больше", – рассказал министр сельского хозяйства.

Ион Пержу добавил, что для покрытия внутренних потребностей Молдовы необходимы 350 тысяч тонн пшеницы, из которых 90 тысяч тонн – это посевной материал, который понадобится фермерам осенью.

"Если наши ожидания оправдаются, и мы сможем собрать 600 тысяч тонн пшеницы, то продовольственная безопасность страны будет обеспечена. Да, останется меньше пшеницы на экспорт, но самое главное – это то, что мы покроем потребности внутри страны. Соответственно, для роста цен на муку и хлебобулочные изделия оснований нет", – заключил министр.

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