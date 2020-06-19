Без церемоний - в Молдове запретили проводить свадьбы и крестины

Из за высокой опасности распространения в республике вируса нового типа, власти посчитали невозможной организацию массовых семейных празднеств.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. В соответствии с решением Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении, в республике введен полный запрет на организацию гуляний на свадьбах и крестинах. Ограничение будет действовать до тех пор, пока опасность распространения коронавируса в республике является высокой.

"Запрещено организовывать церемонии в любом из учреждений, вне зависимости от их статуса - государственного или частного - до 30 июня, пока действует чрезвычайная ситуация в здравоохранении", - сказано в решении Нацкомиссии.

Нарушение запретов о проведении массовых торжеств (свадеб и крестин) будет пресекаться по закону. Для физических лиц штрафы составят 22 тысячи 500 леев, для юридических - 75 тысяч 500 леев.

Что касается сферы услуг, то по-прежнему разрешены работа салонов красоты и парикмахерских, но с оговоркой о строгом соблюдении персоналом всех мер карантинной безопасности.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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