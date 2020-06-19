Для граждан Молдовы сохраняются ограничения на въезд в большинство стран ЕС

В связи с увеличением числа выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Молдове, границы многих европейских стран остаются для жителей нашей страны закрытыми.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. В связи с увеличением числа подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, зарегистрированных в Молдове, многие иностранные государства сохраняют ограничение на въезд для граждан нашей страны. Это следует из сводки, которая была подготовлена Министерством иностранных дел и европейской интеграции.

Согласно этому информационному материалу, в большинстве указанных стран граждане Молдовы после пересечения границы должны соблюдать обязательный карантин в течение 14 дней или, в некоторых случаях, представить медицинскую справку, подтверждающую, что они прошли тест на коронавирус, который дал отрицательный результат.

Так, Румыния по-прежнему запрещает въезд на свою территорию иностранных граждан за некоторыми исключениями — кроме членов семей румынских граждан; членов семей граждан других государств-членов ЕС; лиц, имеющих долгосрочную визу или эквивалентный документ; лиц, которые исполняют служебные обязанности; лиц, путешествующих в связи с неотложной необходимостью; лиц, нуждающиеся в международной защите. Эти категории людей допускаются к въезду в Румынию с обязательным условием самоизоляции в течение 14 дней.

При въезде в Украину граждане Молдовы должны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Кроме того, им необходимо приобрести полис медицинского страхования для покрытия расходов на лечение COVID-19 в случае инфицирования.

По данным МИДЕИ, Ирландия, Словения и Великобритания также разрешают въезд иностранных граждан, в том числе из Молдовы, на свою территорию с обязательными 14-дневным карантином.

Еще 11 стран Европейского союза, перечисленные в сводке министерства, сохраняют различные ограничения на въезд граждан Молдовы в страну. Это Австрия, Бельгия, Чехия, Хорватия, Эстония, Греция, Латвия, Польша, Словакия, Словения и Венгрия. Как правило, запрет не распространяется на тех граждан Молдовы, которые обладают долговременной визой, тех, у кого подписаны трудовые договоры, имеются неотложные объективные причины для посещения страны или вид на жительство. Большинство из этих государств обязывают пересекающих границу находится в течение 14 дней в карантине.

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Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и Испания сохраняют ограничения на въезд иностранных граждан до 1 июля.

Полный список стран, по которым МИДЕИ собрало информацию, и точный список ограничений, действующих для каждого из государств, можно найти в информации на сайте министерства.

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