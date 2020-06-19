Сколько работников судебной системы заразились COVID-19

Была доведена до сведения общественности статистика инфицирования коронавирусом среди служителей Фемиды.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Всего среди сотрудников судебной системы - 31 зараженный COVID-19, сообщили в пятницу в Высшем совете магистратуры.

По словам члена ВСМ Луизы Гафотон, статистика заболеваемости в судебной системе выглядит следующим образом: Высшая судебная палата — 5 случаев, Апелляционная палата (АП) Кишинева — 6 случаев, АП Бельц — 3 случая, АП Кагула и Комрата — по одному случаю, суд Кишинева — 9 случаев, суд Оргеева — 2 случая, суды Бельц, Комрата, Дрокии и Единец — по 1 случаю.

"Крупнейший очаг зафиксирован в Кишиневе. Причины очевидны — плотность населения, как и его размер, выше. И количество заболевших также выше. Пока не удалось установить источник заражения. Тем не менее, ситуация в судебных инстанциях лучше, чем в других государственных институтах", - заявила Гафтон.

По данным Минздрава, на пятницу общее количество зараженных COVID-19 достигло в Молдове 13 тысяч 556.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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