В Молдове подтверждены 450 новых случаев COVID-19

Общее число официально зафиксированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа достигло на данный момент в Молдове 13 тысяч 556.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Еще 450 случаев инфицирования коронавирусом нового типа подтверждены лабораторным путем в Молдове, сообщили в министерстве здравоохранения в пятницу.

За минувшие 24 часа проведены 2 тысячи 13 тестов, при этом повторно - 362. Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 18 сотрудников системы здравоохранения.

За последние сутки излечились 273 человека. В пятницу скончался еще один пациент. В тяжелом состоянии - 455 госпитализированных, 28 подключены к ИВЛ.

Общее число выздоровевших достигло 7 тысячи 525, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 450.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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