Полиция нашла человека, который угрожал "заминировать" МВД

Кроме министерства внутренних дел, житель Единец отправил письмо с сообщением о якобы заложенной бомбе и на адрес администрации президента Молдовы.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Полиция выявила отправителя посланий о якобы заложенных в государственных учреждениях взрывных устройствах. Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции (ГИП).

По сообщению ГИП, 1 июня на почтовый адрес Министерства внутренних дел поступило анонимное сообщение, в котором неизвестный заявлял о "минировании" офисного здания ведомства.

В тот же день аналогичное сообщение с теми же угрозами было отправлено и на почтовый адрес Президента Республики Молдова.

В ходе специальных следственных мероприятий, проведенных сотрудниками специализированного отдела Национального следственного инспектората, Службы внутренней безопасности и противодействия коррупции МВД, а также Антитеррористического центра Службы информации и безопасности, удалось установить личность отправителя писем по электронной почте.

Им оказался житель города Единец в возрасте 34 лет. После обыска дома подозреваемого, который прошел 18 июня, были получены убедительные доказательства, что именно он отправлял указанные письма с угрозами в адрес госучреждений.

Прокуратурой Кишинева возбуждено уголовное дело. Во время допроса сотрудниками правоохранительных органов подозреваемый признал свою вину и сотрудничает с органами уголовного розыска. В настоящее время он находится на свободе.

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