Молдавский премьер посетил строительство нового спорткомплекса в Комрате

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику во время рабочей поездки в Гагаузскую автономию посетил строительство спортивного комплекса в Комрате.

Площадь объекта составляет четыре гектара, на которых будут расположены футбольный стадион вместимостью 5 тысяч мест, другие спортивные площадки, парковочные места. Во внутренних помещениях арены разместятся тренировочные залы, душевые, складские помещения.

Новый футбольный стадион будет соответствовать стандартам ФИФА и сможет принимать матчи как национального, так и международного уровня. Он пришел на смену старому спорткомплексу, который был построен около 60 лет назад.

Строительство ведется при поддержке правительства Турецкой Республике, которая выделила для реализации этого проекта около 10 миллионов евро. Еще 8,6 миллиона леев - вклад из государственного бюджета на подключение спортивного комплекса к сети водоснабжения и канализации.

Премьер-министр поблагодарил правительство Турции за помощь, оказанную Республике Молдова в развитии социальной инфраструктуры.

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