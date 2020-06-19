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Эвакуация киоска.

Примэрия столицы убирает киоски с тротуаров в районе Центрального рынка

© Photo : Facebook / Pretura Sectorului Râșcani
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200619/30637637/primeriya-stolitsy-ubiraet-kioski-s-trotuarov-v-rayone-tsentralnogo-rynka.html

Хаотично установленные торговые точки в центре столицы мешают проведению капитального ремонта, который начался на улице Тигина.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Примэрия Кишинева начала наведение порядка на улице Тигина, на участке, прилегающем к Центральному рынку.

В последние недели с тротуаров, которые были заняты коммерческими палатками и ларьками, эвакуированы 19 киосков, у владельцев которых истек срок действия разрешительных документов.

Вскоре будут убраны с тротуаров еще 12 павильончиков, расположенных рядом с Центральным рынком, сообщил на своей странице в Facebook генеральный примар столицы Ион Чебан.

"Из этой зоны должны быть убраны все киоски. На улице пройдет капитальный ремонт, и мы не намерены прокладывать дорогу между бутиков", - написал Чебан.

Эвакуация киосков проводится одновременно с подготовкой к началу работ по замене водопроводных и канализационных сетей в рамках пакета Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития "Дороги городского сектора".

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