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Минэкономики: пандемия COVID-19 привела к резкому росту безработицы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200619/30637709/minekonomiki-pandemiya-covid-19-privela-k-rezkomu-rostu-bezrabotitsy.html

По оценкам специалистов, в нынешнем году число экономически неактивных граждан увеличится как минимум на 30 процентов.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Последствия пандемического кризиса в апреле 2020 года привели к увеличению числа зарегистрированных безработных на 48 процентов по сравнению с мартом. Эти цифры содержатся в масштабном исследовании рынка труда Молдовы. Презентация документа состоялась в пятницу в Министерстве экономики и инфраструктуры.

По данным исследования, кризис приведет к заметному увеличению неактивного населения в возрасте 25-60 лет, численность которых к 2020 году увеличится на 30 процентов.

Авторы проанализировали нынешнюю ситуацию и тенденции в сфере занятости на 2020–2025 годы, возможность либерализации доступа иностранной рабочей силы на рынок труда в нашей стране и влияние на него пандемии COVID-19.

Агенство по трудоустройству.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Число лиц, получивших статус безработного, выросло за время эпидемии

Проект был реализован при поддержке проекта "Консультирование правительства Республики Молдова по вопросам экономической политики" с участием Агентства по международному сотрудничеству и Федерального агентства по экономическому сотрудничеству и развитию Германии, а также Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.

По состоянию на середину июня 2020 года в Молдове зарегистрированы 34 тысячи 40 безработных, из которых 49 процентов составляют женщины. Больше всего незанятых проживают в Кишиневе.

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Теги:
безработица


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