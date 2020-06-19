От осложнений, вызванных COVID-19, скончался еще один врач

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. В Минздраве подтвердили в пятницу смерть врача-нарколога районной больницы Чадыр-Лунги, 66-летней Веры Бельчиу.
"Выражаем искренние соболезнования семье и коллегам", - говорится в сообщении ведомства.
По данным Минздрава, пациентка была госпитализирована 16 июня в тяжелом состоянии.
В пятницу в Молдове были зафиксированы 450 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число официально зафиксированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа достигло к настоящему момент у 13 тысяч 556.
За период пандемии выздоровели 7 тысяч 525 пациентов, а от осложнений, связанных c COVID-19, скончались 450.
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.
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