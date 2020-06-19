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Машина скорой помощи.

От осложнений, вызванных COVID-19, скончался еще один врач

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1396)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200619/30638653/ot-oslozhneniy-vyzvannykh-covid-19-skonchalsya-esche-odin-vrach.html

Всего за время пандемии в Республике Молдова скончались 450 инфицированных коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. В Минздраве подтвердили в пятницу смерть врача-нарколога районной больницы Чадыр-Лунги, 66-летней Веры Бельчиу.

"Выражаем искренние соболезнования семье и коллегам", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минздрава, пациентка была госпитализирована 16 июня в тяжелом состоянии.

Тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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В пятницу в Молдове были зафиксированы 450 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число официально зафиксированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа достигло к настоящему момент у 13 тысяч 556.

За период пандемии выздоровели 7 тысяч 525 пациентов, а от осложнений, связанных c COVID-19, скончались 450. 

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1396)

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