Журналистика данных: как, даже заимствуя, создать цитируемый в сети эксклюзив

КИШИНЕВ, 19 июня – Sputnik. Серьезный материал на сложную тему, с большим объемом данных и при этом пользующийся популярностью у читателей и многократно цитируемый в пабликах и на сайтах коллег - такое кажется практически нереальным. Однако начальник Управления анализа финансовых институтов Центра экономических исследований РИА Новости Андрей Манько рассказал на вебинаре образовательной программы SputnikPro, как подобное можно благополучно сочетать.
Российский специалист поделился своим опытом работы над новым инструментарием под названием журналистика данных, которая объединяет в себе уникальную возможность донести большой объем фактов и знаний из таких сложных сфер, как, например, экономика, доступным для обычного человека языком. И при этом сделать это очень качественно. А ко всему прочему получить СМИ невероятный всплеск интереса у читателей, которые будут разбирать материал по постам в соцсетях - как самую популярную марку мобильного телефона, выпущенного именитым брендом.
Что такое журналистика данных?
Как объяснил Андрей Манько, прежде были исследователи, ученые, которые с логарифмическими линейками в руках занимались сложными расчетами.
Сегодня благодаря повсеместному пользованию компьютерами и распространению интернет-связи, журналист может стать "чуть-чуть" ученым, освоив элементарные навыки серьезной математической науки – статистики, и используя всем известную программу Exel, которая упрощает обработку данных.
"Компьютеризация дала фантастический инструментарий в виде обработки астрономических масштабов данных. Мы каждый получили по атомному реактору домой, и некоторые журналисты начали этим пользоваться. С другой стороны, есть ученые-популяризаторы. Они стали "немного" журналистами. Это движение навстречу", - рассказал лектор.
Формировать мнение людей
Журналистика данных – это исследовательская журналистика. Она оперирует большим массивом информации, но преподносит ее так, что обывателю, которому также важно понимать, что происходит в стране, мире, в частности в банковской сфере, нефтяной, с бюджетом, экономикой в целом, становится чуть более ясным то, что прежде казалось нереально познать. При этом используются современные визуальные способы наглядной подачи.
"Простые люди не понимают тонкости и детали, но все равно формируют свое мнение, на основе которого принимают сами решения - берут кредиты, покупают машины, недвижимость. Именно поэтому такие аналитические материалы, поданные доступно, пользуются популярностью и получают цитируемость в сети", - пояснил лектор.
Сравнивать в динамике
Основой таких материалов становится сравнение. Ведь именно этот метод и является важной составляющей любого масштабного исследования. И здесь журналисту стоит проявить особое мастерство, включить в том числе и такой любимый творческий подход, как фантазию.
"Малоинтересны абсолютные числа вроде: бюджет составляет столько-то. Читателю интересна динамика - на сколько процентов выросли поступления, сравнивая цифры месяца к месяцу, год к году", - подчеркнул Манько.
По его словам, на самом деле большинство людей не понимают масштабов цифр. И для того, чтобы разъяснить их более популярным языком, необходимо давать понятные человеческие ориентиры.
Он привел навскидку примеры: можно представить цифру девятимиллиардных доходов "Газпрома", исходя из того, что стоимость строительства в России "с нуля" обычной школы на тысячу человек обходится в миллиард. Сравнения уместны и со стоимостью квартир, машин, то есть с тем, что понятно обывателю.
Резать "по-живому"
При этом Манько считает, что не стоит упрощать профессиональные термины, ведь они были придуманы неслучайно. Можно в этом случае прибегать к выноскам с объяснениями. А если терминологии слишком много, то не задумываясь резать текст "по-живому", чтобы он без усилий воспринимался читателем.
Лектор также призывает не гнаться за актуальностью, так как велика вероятность того, что материал утонет в миллионах других, созданных именно из мысли, что тема сейчас на волне.
Главное, что подобного типа материалы возможно сделать и небольшими ресурсами, хотя труда, конечно, потребует немало. Манько советует в случае, если редакция маленькая, придумать опрос или исследование, которое будет ей по силам и при этом даст такую информацию, которая станет эксклюзивом.
Не стыдиться заимствовать
Манько говорит, что вполне уместно и даже стоит заимствовать лучшие находки у других. Темы, вызвавшие интерес у людей, живущих за океаном, наверняка будут пользоваться спросом у жителей родной страны. И тут же приводит пример особо популярных во всем мире тем - про деньги, здоровье, детей, отдых и туризм.
Так почему же не перенять хороший опыт иностранных коллег, если то или иное исследование "зашло" у пользователей сетей в их стране, риторически вопрошает он.
Андрей Манько – дипломированный экономист, закончил магистратуру по направлению "экономика" в ВШЭ. С 2005 года работал в консалтинге и в сфере экономической аналитики. С 2011 года работает в РИА Новости в качестве начальника управления в Центре экономических исследований (бренд РИА Рейтинг). Занимается анализом банков и других компаний, регионов и стран.
Он представил лекцию в рамках серии онлайн-сессий образовательной программы SputnikPro, которую организует Международное информационное агентство и радио Sputnik.
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