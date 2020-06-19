Журналистика данных: как, даже заимствуя, создать цитируемый в сети эксклюзив

Российский специалист поделился навыками написания нового типа качественных журналистских материалов, которые, при сложных темах и больших объемах цифр, тем не менее могут вызвать большой спрос у пользователей интернета, обеспечив СМИ беспрецедентным числом просмотров.

КИШИНЕВ, 19 июня – Sputnik. Серьезный материал на сложную тему, с большим объемом данных и при этом пользующийся популярностью у читателей и многократно цитируемый в пабликах и на сайтах коллег - такое кажется практически нереальным. Однако начальник Управления анализа финансовых институтов Центра экономических исследований РИА Новости Андрей Манько рассказал на вебинаре образовательной программы SputnikPro, как подобное можно благополучно сочетать.

© RIA Novosti / Андрей Манько.

Российский специалист поделился своим опытом работы над новым инструментарием под названием журналистика данных, которая объединяет в себе уникальную возможность донести большой объем фактов и знаний из таких сложных сфер, как, например, экономика, доступным для обычного человека языком. И при этом сделать это очень качественно. А ко всему прочему получить СМИ невероятный всплеск интереса у читателей, которые будут разбирать материал по постам в соцсетях - как самую популярную марку мобильного телефона, выпущенного именитым брендом.

Что такое журналистика данных?

Как объяснил Андрей Манько, прежде были исследователи, ученые, которые с логарифмическими линейками в руках занимались сложными расчетами.

Сегодня благодаря повсеместному пользованию компьютерами и распространению интернет-связи, журналист может стать "чуть-чуть" ученым, освоив элементарные навыки серьезной математической науки – статистики, и используя всем известную программу Exel, которая упрощает обработку данных.

"Компьютеризация дала фантастический инструментарий в виде обработки астрономических масштабов данных. Мы каждый получили по атомному реактору домой, и некоторые журналисты начали этим пользоваться. С другой стороны, есть ученые-популяризаторы. Они стали "немного" журналистами. Это движение навстречу", - рассказал лектор.

Формировать мнение людей

Журналистика данных – это исследовательская журналистика. Она оперирует большим массивом информации, но преподносит ее так, что обывателю, которому также важно понимать, что происходит в стране, мире, в частности в банковской сфере, нефтяной, с бюджетом, экономикой в целом, становится чуть более ясным то, что прежде казалось нереально познать. При этом используются современные визуальные способы наглядной подачи.

"Простые люди не понимают тонкости и детали, но все равно формируют свое мнение, на основе которого принимают сами решения - берут кредиты, покупают машины, недвижимость. Именно поэтому такие аналитические материалы, поданные доступно, пользуются популярностью и получают цитируемость в сети", - пояснил лектор.

Сравнивать в динамике

Основой таких материалов становится сравнение. Ведь именно этот метод и является важной составляющей любого масштабного исследования. И здесь журналисту стоит проявить особое мастерство, включить в том числе и такой любимый творческий подход, как фантазию.

"Малоинтересны абсолютные числа вроде: бюджет составляет столько-то. Читателю интересна динамика - на сколько процентов выросли поступления, сравнивая цифры месяца к месяцу, год к году", - подчеркнул Манько.

По его словам, на самом деле большинство людей не понимают масштабов цифр. И для того, чтобы разъяснить их более популярным языком, необходимо давать понятные человеческие ориентиры.

Он привел навскидку примеры: можно представить цифру девятимиллиардных доходов "Газпрома", исходя из того, что стоимость строительства в России "с нуля" обычной школы на тысячу человек обходится в миллиард. Сравнения уместны и со стоимостью квартир, машин, то есть с тем, что понятно обывателю.

Резать "по-живому"

При этом Манько считает, что не стоит упрощать профессиональные термины, ведь они были придуманы неслучайно. Можно в этом случае прибегать к выноскам с объяснениями. А если терминологии слишком много, то не задумываясь резать текст "по-живому", чтобы он без усилий воспринимался читателем.

Лектор также призывает не гнаться за актуальностью, так как велика вероятность того, что материал утонет в миллионах других, созданных именно из мысли, что тема сейчас на волне.

Главное, что подобного типа материалы возможно сделать и небольшими ресурсами, хотя труда, конечно, потребует немало. Манько советует в случае, если редакция маленькая, придумать опрос или исследование, которое будет ей по силам и при этом даст такую информацию, которая станет эксклюзивом.

Не стыдиться заимствовать

Манько говорит, что вполне уместно и даже стоит заимствовать лучшие находки у других. Темы, вызвавшие интерес у людей, живущих за океаном, наверняка будут пользоваться спросом у жителей родной страны. И тут же приводит пример особо популярных во всем мире тем - про деньги, здоровье, детей, отдых и туризм.

Так почему же не перенять хороший опыт иностранных коллег, если то или иное исследование "зашло" у пользователей сетей в их стране, риторически вопрошает он.

Андрей Манько – дипломированный экономист, закончил магистратуру по направлению "экономика" в ВШЭ. С 2005 года работал в консалтинге и в сфере экономической аналитики. С 2011 года работает в РИА Новости в качестве начальника управления в Центре экономических исследований (бренд РИА Рейтинг). Занимается анализом банков и других компаний, регионов и стран.

Он представил лекцию в рамках серии онлайн-сессий образовательной программы SputnikPro, которую организует Международное информационное агентство и радио Sputnik.

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