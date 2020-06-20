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Днестр.

Туризм в COVID-ных условиях: где можно отдохнуть в Молдове на выходные

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200620/30595707/turizm-covid-nykh-usloviyakh-gde-mozhno-otdokhnut-moldova-na-vykhodnye.html

Какие направления деятельности отечественных туроператоров могут помочь в том, чтобы извлечь выгоду из сложившегося кризиса, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. В период пандемического кризиса, вызванного коронавирусом нового типа, летний отдых за границей оказался "вопросом под вопросом". Многие эксперты склоняются к выводу, что те, кто планировал отпуск за рубежом решатся провести его на территории родной страны.   

Что можно посетить в Молдове в уик-энд?

Глава Ассоциации по развитию туризма в Республике Молдова Виорел Мирон в комментарии радиостудии Sputnik отметил, что определенная доля людей, которые предпочитают путешествовать в другие страны, в этом году, скорее всего, посетят живописные места республики.

"У нас в стране очень много интересных, необычных и особенных мест и с исторической, и с этнографической точек зрения", - сказал собеседник.

Старый Оргеев, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове запустили кампанию по продвижению внутреннего туризма
Эксперт рассказал, что можно посетить в Молдове на выходные. В первую очередь, по его словам, – это сельские населенные пункты, каждый из которых скрывает особенную и интересную историю, и ее действительно стоит раскрыть.

"Есть очень много сохраненных нашими бабушками вещей, традиций, особенные блюда и рецепты, которые нужно попробовать. И, конечно, пейзажи… разнообразные природные ландшафты Молдовы. К примеру, регион Нижнего Днестра, холмы, скалы в Цыпова и Сахарны, в зоне Сорок есть много источников с минеральной водой, в зоне Буджака тоже очень красиво", - сказал Мирон.

Он обратил внимание, что в Молдове много мест, которые можно открывать заново. "Исследователи работают и выносят на поверхность интересные вещи. К примеру, Драконов вал вдоль Днестра.

Это защитное сооружение на определенных участках сохранилось даже лучше, чем знаменитые Трояновы валы", - пояснил собеседник.

Туризм во времена всеобщего кризиса

Город Оргеев в Молдавии
© Sputnik / Медведев
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В период пандемии, вызванной коронавирусом нового типа, специалисты рекомендуют совершать поездки по стране небольшими группами и следовать рекомендациям властей.

"Мы живем в довольно маленькой стране. В течение дня можно отправиться в самую дальнюю точку, после чего вернуться домой. Неплохо совершать поездки в несколько пунктов назначения, делая более короткие экскурсии", - сказал Мирон.

Шанс для сельского туризма Молдовы

Кодры - возвышенность в Молдавии, 1972 год.
© Sputnik / Б. Круцко
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Сегмент агротуризма в Молдове может воспользоваться ситуацией, созданной экономическим кризисом, для привлечения туристов, а государству следовало бы помочь предпринимателям в этой области. Об этом заявил в комментарии радиостудии Sputnik экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"В 2006 году в Молдове отдохнули лишь 300 человек в наших сельских гостевых домах, а сейчас эта цифра превышает 20 тысяч. Естественно, при небольшом усилии мы можем увеличить вдвое этот показатель, потому что наши гостевые дома заполнены в среднем на 20%, что очень мало. Практически, из пяти мест занято лишь одно", - отметил собеседник.

По его словам, иностранные туристы не спешат в Молдову, а жители страны предпочитают отдых за границей.

"У нас сейчас есть гостевые дома по всей стране, и мы достигли цифры в 22 тысяч человек, которые посещают Молдову. Думаю, что из всего этого кризиса, как минимум - для наших сельских гостевых домов этот год будет компенсирован клиентами. Почему я так говорю? Потому что наши сограждане, которые планировали отдых за границей, могут решить провести его в Молдове", - считает экономист.

Как полагает эксперт, власти должны внести вклад и поддержать сельский туризм при помощи программ по продвижению отдыха в республике.

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"Хотелось бы, чтобы государство поощряло такой вид отдыха. Можно найти и программу по продвижению, рекламу отдыха в Молдове. По моему мнению, этот год будет иметь решающее значение для начала внутреннего туризма в условиях кризиса. Думаю, что самая большая возможность в контексте этого кризиса у наших отелей в сельской местности, которые в этом году могли бы порадовать клиентов, и государству следовало бы помочь им в этом отношении", - отметил Ионицэ.

Молдова находится среди аутсайдеров рейтинга эффективности услуг для путешественников, занимая 171 место из 185 среди стран, проанализированных Всемирным советом по туризму и путешествиям. К примеру, у Армении и Грузии – стран, сопоставимых с Молдовой по размеру и численности населения, доходы от туризма в честь раз выше, чем у республики, а у Румынии – в 30 раз.

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