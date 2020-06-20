Спаси человека: в Молдове проходят всемирные дни донора

В этом году Национальный центр переливания крови планирует привлечь к добровольной сдаче крови 9 тысяч граждан.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. В Молдове проходят всемирные дни донора. С учетом пандемии в поликлиниках и на мобильных станциях переливания крови усилены меры безопасности.

Повышенные меры предосторожности

В этом году в центрах семейных врачей для доноров оборудуют отдельный вход. Если такой возможности нет, во дворе устанавливают временный корт, в котором принимают добровольцев. На входе у всех проверяют температуру, просят надеть маску, а также следят за социальной дистанцией. Во избежание наплыва людей, врачи обзванивают постоянных доноров и назначают время прибытия в медицинский центр.

«Он приходит с паспортом, заполняет специальную анкету. Затем его смотрит врач, дает дополнительную анкету о состоянии здоровья, и после этого решается вопрос о том, сможет ли человек сегодня сдавать кровь, или нет», - рассказала медсестра центра семейных врачей №3 Людмила Мануковская.

Помимо стандартной анкеты врачи также выясняют, был ли человек в контакте с больными, не находился ли в режиме самоизоляции или за границей последние две недели.

Несмотря на пандемию, добровольцы есть

Как рассказали в центре семейных врачей №3 добровольцев, желающих сдать кровь, в этом году стало немного меньше, чем в прошлом. При этом медики отмечают, что в условиях, когда в стране бушует пандемия, явка доноров оценивается как хорошая.

«Пройдет пандемия и после этого количество доноров действительно может увеличиться, как и было в предыдущие годы», - отметила заведующая отделением семейной медицины Наталья Штубей.

Традиционно, восполнить запасы продуктов крови в этом году также помогли сотрудники Генерального инспектората Чрезвычайных ситуаций. С 14-го по 19-е июня свыше 60-ти спасателей стали донорами. Речь идет о сотрудниках подразделений из Кагула, Гагаузской автономии, Оргеева, Резины, Бельц, Хынчешт, Кишинева, Сорок, Единец и Унген. Дни донора продлятся до 26-го июня. До этого периода в кампании по сдаче крови будут задействованы сотрудники остальных подразделений.

Планы на доноров

В этом году Национальный центр переливания крови планирует привлечь 9 тысяч доноров. Половина плана уже выполнена: с начала кампании свою кровь сдали 4600 человек. В общей сложности добровольцы ежегодно сдают десятки тысяч килограммов крови. В прошлом году ее количество составило 39 360 килограммов.

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