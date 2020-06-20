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Инфокоммуникационные средства.

Готова ли Молдова к системе электронного голосования: мнение эксперта

© RIA Novosti / Alexei Nikolskiy
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200620/30636157/gotova-li-moldova-k-sisteme-elektronnogo-golosovaniya-mnenie-eksperta.html

В условиях пандемии и близости президентских выборов в Молдове становится актуальной тема волеизъявления в режиме онлайн. Эксперт Promo-Lex Павел Постикэ рассказал, готово ли молдавское общество к подобному новшеству.

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. В ходе текущей сессии парламент Молдовы рассмотрит целый ряд касающихся президентских выборов поправок к Избирательному кодексу.

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Между тем, введение системы онлайн-голосования не было включено в политическую повестку дня.

Эксперт Promo-Lex Павел Постикэ заявил для Sputnik Молдова, что говорить о внедрении дистанционного волеизъявления в Молдове пока еще рано. Граждане республики не готовы голосовать через интернет, так как не доверяют данным, полученным посредством цифровых технологий.

"На парламентских выборах 2019 года Центризбирком планировал протестировать систему электронного голосования, но так и не реализовала эту инициативу. Я думаю, что за оставшееся до президентских выборов время внедрить подобное новшество будет сложно. Возможно, опция голосования через интернет будет доступна на следующих парламентских выборах", – отметил эксперт.   

Постикэ считает, что в этой ситуации отчасти виноваты государственные структуры, которые в условиях пандемии в недостаточной мере пользуются удаленными методами коммуникации для проведения онлайн-заседаний и принятия решений.

Цифровой избирательный участок для электронного голосования.
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"Пока некоторые институты власти не используют цифровые технологии для организации своей внутренней работы, сложно убедить граждан в том, что электронное голосование – это удобно и полезно", – уточнил эксперт.

В мае этого года в России был принят закон о возможности голосовать дистанционно – по интернету или по почте. Электронное голосование в России будет доступно при проведении выборов в органы государственной власти, местного самоуправления, а также референдумов.

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