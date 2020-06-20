За попытку наезда на таможенника жителю Кицкан грозит внушительный срок

ТИРАСПОЛЬ, 20 июня – Sputnik. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь должностного лица было возбуждено прокурором Приднестровья в отношении 50-летнего жителя села Кицканы Ивана Митева и передано в Следственный комитет.

Как сообщают првоохранители, 2 февраля 2020 года фигурант, передвигаясь на своем автомобиле "КАМАЗ" с прицепом по грунтовой дороге вдоль улицы Остапенко села Кицканы, намеревался, минуя таможенный контроль, пересечь приднестровскую границу.

"Его противоправные действия заметили сотрудники Тираспольской таможни и стали подавать знаки и сигналы для остановки автомобиля. Однако Митев проигнорировал их требования и продолжил движение", - отметили в СК.

Когда остановить нарушителя попытались, преградив ему путь, Митев совершил умышленный маневр автомобилем в направлении одного из офицеров, который по счастью успел отреагировать, отпрыгнув в сторону и скатившись затем по склону насыпной дамбы.

Правонарушителю на предварительном следствии была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и предъявлено обвинение по уголовной статье, которая относится к категории особо тяжких и предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Следствием уже собрана достаточная доказательственная база, в ближайшее время уголовное дело будет передано в прокуратуру для согласования обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

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