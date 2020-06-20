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Сотрудники спасательной службы несут дежурство.

Спасатели заступили на посты: купальный сезон открыт

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200620/30641551/spasateli-zastupili-na-posty-kupalnyy-sezon-otkryt.html

Как можно отличить сотрудника спасательной службы от обычного отдыхающего, и о чем предупреждают специалисты любителей окунуться в прохладную воду Днестра.

ТИРАСПОЛЬ, 20 июня – Sputnik. С сегодняшнего дня в Приднестровье открывается купальный сезон, и к несению службы приступают спасатели. Они будут контролировать порядок на всех общественных пляжах.

"Субботним утром на оборудованные спасательные станции заступила первая смена. Белая футболка с надписью "спасатель" и темные шорты - по такой одежде отдыхающие смогут распознать сотрудников управления по чрезвычайным ситуациям", - отметили в МВД.

Весь контингент уже прошел подготовительные курсы. Главная задача спасателей - следить за пляжной публикой и не допустить несчастных случаев на воде.

Водолаз.
© Sputnik / Anton Denisov
Что нашли водолазы под гладью Днестра

Подготовлены также техника и снаряжение.

Специалисты управления по чрезвычайным ситуациям напоминают отдыхающим, что важно соблюдать меры безопасности у воды, не заплывать за буйки, следить за детьми, отдыхать трезвыми.

Они также предупреждают, что сейчас наступила вторая волна паводков на Днестре, вода поднялась и в этом случае любителям плавать необходимо быть особенно осторожными.

Как писал Sputnik ранее, в связи с пандемией на пляжах действуют особые правила поведения отдыхающих.

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Теги:
купание, пляжный сезон, пляж, Приднестровье


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