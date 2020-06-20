Спасатели заступили на посты: купальный сезон открыт

ТИРАСПОЛЬ, 20 июня – Sputnik. С сегодняшнего дня в Приднестровье открывается купальный сезон, и к несению службы приступают спасатели. Они будут контролировать порядок на всех общественных пляжах.
"Субботним утром на оборудованные спасательные станции заступила первая смена. Белая футболка с надписью "спасатель" и темные шорты - по такой одежде отдыхающие смогут распознать сотрудников управления по чрезвычайным ситуациям", - отметили в МВД.
Весь контингент уже прошел подготовительные курсы. Главная задача спасателей - следить за пляжной публикой и не допустить несчастных случаев на воде.
Подготовлены также техника и снаряжение.
Специалисты управления по чрезвычайным ситуациям напоминают отдыхающим, что важно соблюдать меры безопасности у воды, не заплывать за буйки, следить за детьми, отдыхать трезвыми.
Они также предупреждают, что сейчас наступила вторая волна паводков на Днестре, вода поднялась и в этом случае любителям плавать необходимо быть особенно осторожными.
Как писал Sputnik ранее, в связи с пандемией на пляжах действуют особые правила поведения отдыхающих.
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