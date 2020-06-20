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Машина полиции, архивное фото.

Нет - ворам: полиция Кишинева проводит спецоперацию, предупреждая граждан

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200620/30642126/net-voram-politsiya-kishineva-provodit-spetsoperatsiyu-preduprezhdaya-grazhdan.html

В молдавской столице началась масштабная кампания - жителям Кишинева напоминают о мерах безопасности, которые необходимо предпринимать, чтобы не остаться без честно нажитого имущества.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Сотрудники столичной полиции информируют кишиневцев и жителей пригородов о том, что поможет им избежать квартирных и автомобильных краж. 

На улицах идет раздача памяток, в которых содержится перечень советов о безопасности личного имущества. 

В частности, гражданам категорически не рекомендуют распространяться в разговоре с незнакомцам об уровне дохода, рабочем графике и материальных ценностях, которые есть дома. 

При отъезде необходимо постараться сделать так, чтобы этого никто не видел. Таким образом, справляясь у ваших соседей, дома хозяин конкретной квартиры или нет, домушники не смогут получить точной информации.

© CC0 / Pixabay / billcosmos
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Покидая свою квартиру надо наглухо закрыть все окна, поскольку в столице есть и такой вид криминальных "специалистов, как воры-"форточники". 

Что касается безопасности автомобиля, сотрудники полиции Кишинева рекомендуют оснастить его надежной системой сигнализации с сенсорами на стеклах и капоте. Такая охрана - серьезный барьер для воров. 

Перед тем, как вынуть ключ зажигания и поставить машину на сигнализацию, убедитесь в том, что все окна авто плотно закрыты. Не следует оставлять автомобили на стихийных парковках, а лишь на специализированных стоянках - советуют в правоохранительных органах Кишинева. 

В случае, если человек все же остался без имущества в результате действий воров, граждан призывают звонить на единый номер экстренной службы "112".

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Теги:
воровство, граждане Молдовы, предупреждение, спецоперация, Кишинев, полиция


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