Нет - ворам: полиция Кишинева проводит спецоперацию, предупреждая граждан

В молдавской столице началась масштабная кампания - жителям Кишинева напоминают о мерах безопасности, которые необходимо предпринимать, чтобы не остаться без честно нажитого имущества.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Сотрудники столичной полиции информируют кишиневцев и жителей пригородов о том, что поможет им избежать квартирных и автомобильных краж.

На улицах идет раздача памяток, в которых содержится перечень советов о безопасности личного имущества.

В частности, гражданам категорически не рекомендуют распространяться в разговоре с незнакомцам об уровне дохода, рабочем графике и материальных ценностях, которые есть дома.

При отъезде необходимо постараться сделать так, чтобы этого никто не видел. Таким образом, справляясь у ваших соседей, дома хозяин конкретной квартиры или нет, домушники не смогут получить точной информации.

Покидая свою квартиру надо наглухо закрыть все окна, поскольку в столице есть и такой вид криминальных "специалистов, как воры-"форточники".

Что касается безопасности автомобиля, сотрудники полиции Кишинева рекомендуют оснастить его надежной системой сигнализации с сенсорами на стеклах и капоте. Такая охрана - серьезный барьер для воров.

Перед тем, как вынуть ключ зажигания и поставить машину на сигнализацию, убедитесь в том, что все окна авто плотно закрыты. Не следует оставлять автомобили на стихийных парковках, а лишь на специализированных стоянках - советуют в правоохранительных органах Кишинева.

В случае, если человек все же остался без имущества в результате действий воров, граждан призывают звонить на единый номер экстренной службы "112".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova