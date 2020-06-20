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Минздрав.

Печальные новости от Минздрава: COVID-19 унес в Молдове еще 8 жизней

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1400)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200620/30642254/pechalnye-novosti-ot-minzdrava-covid-19-unes-esche-6-zhizney-v-moldove.html

Обнародована информация о количестве людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. К утру субботы в Молдове подтверждены 13 тысяч 556 случаев инфицирования коронавирусом, из них тысяча 146 в Приднестровье, сообщили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки в центр COVID-19 в Кишиневе были госпитализированы 68 человек с подозрением на COVID-19.

В тяжелом состоянии находятся 440 человек, из них 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Еще тысяча 97 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи на одной из улиц в Гонконге.
© Sputnik / Мигель Кандела
Названы самые опасные распространители коронавируса

На сегодняшний день подтверждено 2 тысячи 112 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 539, медсестры - 834, фельдшеры - 111, фармацевты - 26, вспомогательный персонал - 602.

За сутки выписаны 220 человек, всего выздоровевших — 7745. 

Минздрав сообщил еще о восьми летальных исходах. У всех умерших пациентов были тяжелые сопутствующие хронические заболевания. Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 458 человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1400)

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Теги:
Минздрав, ситуация, Молдова, коронавирус


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