Печальные новости от Минздрава: COVID-19 унес в Молдове еще 8 жизней

Обнародована информация о количестве людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. К утру субботы в Молдове подтверждены 13 тысяч 556 случаев инфицирования коронавирусом, из них тысяча 146 в Приднестровье, сообщили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки в центр COVID-19 в Кишиневе были госпитализированы 68 человек с подозрением на COVID-19.

В тяжелом состоянии находятся 440 человек, из них 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Еще тысяча 97 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждено 2 тысячи 112 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 539, медсестры - 834, фельдшеры - 111, фармацевты - 26, вспомогательный персонал - 602.

За сутки выписаны 220 человек, всего выздоровевших — 7745.

Минздрав сообщил еще о восьми летальных исходах. У всех умерших пациентов были тяжелые сопутствующие хронические заболевания. Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 458 человек.

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