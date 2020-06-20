Почему автополиция решила усилить патрули на выходные

Профилактические рейды пройдут по всем трассам республики для того, что предотвратить возможные аварии.

КИШИНЕВ, 20 июня – Sputnik. Национальный инспекторат общественной безопасности Молдовы в эти выходные максимально усиливает присутствие своих сотрудников на транспортных артериях, чтобы обезопасить пешеходов от лихачей, которые не соблюдают правила дорожного движения.

"Профилактические меры намерены усилить для того, чтобы избежать последствий несчастных случаев, произошедших из-за неуважения правил скоростного режима на дорогах", - отметили в инспекторате.

В полиции напоминают водителям правила, которым необходимо неукоснительно следовать на дороге. Рекомендуется не превышать ограничение скорости, постоянно адаптировать ее к дороге и условиям движения, приближаться к поворотам, сохраняя низкую скорость и равномерность, держатся на безопасном расстоянии от автомобиля впереди.

В эти выходные патрули Национального инспектората общественной безопасности выйдут на все трассы в стране.

"Полиция не потерпит нарушений закона и примет все меры для наказания водителей, нарушающих Правила дорожного движения", - подчеркнули в инспекторате.

Всего за пять дней текущей недели на превышении скорости были пойманы более 3600 водителей. Они оштрафованы на сумму до 1800 леев с применением штрафных баллов от 3 до 5.

Из-за нарушения скоростного режима в эти дни было спровоцировано четыре серьезных дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и четверо получили травмы.

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