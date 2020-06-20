Кишинев: долой циклопические инсталляции, возвращаемся к историческому облику

В молдавской столице продолжается демонтаж рекламных панно, установленных незаконно, городу придают его настоящий облик, а билборды отныне можно размещать лишь при соблюдении ряда правил.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. В столице было демонтировано очередное рекламное панно внушительных размеров - длиной в 24 метра. Оно было расположено над проезжей частью улицы Михай Витязул.

Срок действия разрешения на размещение этого объекта истек, и примэрия Кишинева не продлила его. Об этом сообщил на своей личной страничке в соцсетях генеральный примар (мэр) столицы Ион Чебан.

Работы длились несколько часов, безопасность дорожного движения обеспечивали сотрудники полиции.

"Мы продолжаем приводить город в порядок и очищать улицы столицы от безобразных и опасных панно, ограничивающих видимость для водителей", - заявил генпримар.

Столичный градоначальник провел встречу с представителями бизнес-сообщества Кишинева, а также с руководителями компаний, специализирующихся на размещении уличной рекламы. Руководство муниципалитета намерено прийти к компромиссу с предпринимателями, чтобы и они могли работать, и облик города не страдал.

Ранее руководство муниципалитета вышло с проектом, целью которого является упорядочение рекламных объявлений на улицах города.

Так, предлагается, чтобы рекламные щиты располагались на удаленном расстоянии от перекрестков, не менее 50 метров. Также власти столицы намереваются ограничить рекламу вблизи пешеходных переходов. Все панно можно будет размещать в 30 и более метрах от "зебр".

Также нельзя будет устанавливать рекламные щиты на расстоянии менее 6 метров от проезжей части. Что касается мостов, эстакад и виадуков, панно должны будут размещать на удалении в 100 и более метров от них.

Размер текста в наружных рекламных сообщениях в длину и ширину не должен превышать площади в 1 квадратный метр для одной буквы.

Ранее генпримар представил детали разработанного регламента, который предусматривает разделение Кишинева на несколько зон, в каждой из которых будут действовать свои правила.

"В некоторых реклама будет запрещена полностью. Речь идет в первую очередь об исторической части города. А также о главных артериях Кишинева – проспекте Штефана чел Маре, улице Бэнулеску–Бодони и других. Где-то правила будут более мягкими, но такие послабления будут на окраинах города", - пояснил тогда Чебан.

Столичный градоначальник уточнил, что особое внимание уделили и установке разных плакатов на фасадах зданий.

В последние полтора десятилетия Кишинев по интенсивности рекламных объявлений превратился в пестрый калейдоскоп. Усилиями предыдущих либеральных властей главный город страны был усеян панно, билбордами и прочими уличными инсталляциями.

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