Ливни далеко не закончились, как вести себя водителям в таких условиях - советы

В результате сильных ливневых дождей десятки автомобилей в столице остались без номерных знаков, их смыло потоками воды, в правоохранительных органах рассказали, как их вернуть.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Десятки автомобилей в Кишиневе лишились регистрационных знаков после грозовых дождей, прошедших вечером в пятницу в столице и превративших улицы города практически в полноводные реки из-за того, что ливневые канализации забиты уже не первый год.

По информации Национального инспектората общественного порядка, без номеров остались не только частные автомобили, зарегистрированные на физических лиц, но и машины такси. Также среди находок после ливня - регистрационные таблички автомобилей с временным допуском на территорию республики.

В Нацинспекторате уточнили, что владельцы автомобилей могут получить номерные знаки лично явившись за ними в правоохранительное ведомство и представив удостоверение личности и документы на машину. Инспекторат расположен по улице Гога, 18.

Между тем, на вечер субботы и воскресенье метеорологи также прогнозируют дожди с грозами, и не исключено, что та же участь постигнет еще ряд автомобилей. Водители должны внимательно следить за состоянием машины, находясь в такой экстренной ситуации на трассе.

Факторы риска при ливне для автомобилистов

Сильный дождь может стать предпосылкой для создания аварийных ситуаций. Начнем с того, что снижается видимость. Это и собственно пелена из дождя, и капли воды на стеклах автомобиля, и запотевание последних изнутри.

Еще одна составляющая - брызги от луж, которые ограничивают обзор. Поэтому старайтесь избегать встречного разъезда рядом с лужами, а если этого не миновать, заранее снижайте скорость и включайте стеклоочиститель.

Помните о том, что в условиях сильного дождя пешеходы зачастую забывают об осторожности: прикрываясь зонтом или подручными средствами от дождя, они норовят скорее добежать до укрытия и не проявляют должной осмотрительности при выходе на дорогу.

Следующий фактор риска - изменение сцепления с дорогой. Очень опасен дождь в первые минуты, когда асфальт становится особенно скользким. Затем контакт резины с покрытием немного улучшается, водитель привыкает к новой обстановке, его внимание притупляется. Совершенно напрасно! Водная стихия готова преподнести водителю множество "сюрпризов", каждый из которых может иметь весьма неприятные последствия.

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