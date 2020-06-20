Скончался еще один блюститель порядка, у которого был выявлен COVID-19

В Генеральном инспекторате полиции выразили соболезнование близким и рассказали о коллеге, проработавшем в правоохранительных органах более 20 лет.

КИШИНЕВ, 20 июня – Sputnik. Ушел из жизни еще один полицейский, у которого был диагностирован коронавирус. Речь идет о сотруднике Отдела оперативного координирования в Бельцкой полиции.

"Борясь за жизнь в течение двух недель, надеясь победить вирус, будучи энергичным, оптимистичным человеком, с боевым духом, несмотря на лечение, накануне вечером здоровье его резко ухудшилось. Этим утром он ушел из жизни", - сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

У 52-летнего офицера остался несовершеннолетний ребенок. Его жена – врач по профессии, сейчас на передовой борьбы с COVID-19.

"Наш коллега был исключительным профессионалом, человеком большого духовного благородства, преданным своей профессии, который в большинстве случаев ставил интересы службы перед личными", - подчеркнули коллеги.

Полицейский работал в правоохранительных органах с 1999 года.

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