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Минздрав.

Количество зараженных COVID-19 за день выросло на 397 случаев

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1403)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200620/30644146/kolichestvo-zarazhennykh-covid-19-za-den-dostiglo-pochti-400-sluchaev.html

Таким образом общее число лабораторно диагностированных эпизодов инфицирования коронавирусом достигло 13 953.

КИШИНЕВ, 20 июня – Sputnik. Еще 397 новых случаев заражения COVID-19 были подтверждены в Республике Молдова в субботу, из которых 10 в Приднестровье. Все они - с местной передачей.

"Общее количество выполненных тестов в этот день - 2019, из них первичных - 1586, а повторных - 433. Число людей, зараженных новым коронавирусом, достигло 13 953", - сообщили в Минздраве.

Из общего числа инфицирований в субботу 27 приходятся на долю медицинских работников: врачей - 7, медсестер - 17, вспомогательного персонала - 3.

К списку умерших прибавилось еще шесть человек.

Всего в Молдове прошли лечение и выписаны 7745 человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1403)

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Теги:
инфекция, заражение, Кишинев


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