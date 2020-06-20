Количество зараженных COVID-19 за день выросло на 397 случаев

КИШИНЕВ, 20 июня – Sputnik. Еще 397 новых случаев заражения COVID-19 были подтверждены в Республике Молдова в субботу, из которых 10 в Приднестровье. Все они - с местной передачей.

"Общее количество выполненных тестов в этот день - 2019, из них первичных - 1586, а повторных - 433. Число людей, зараженных новым коронавирусом, достигло 13 953", - сообщили в Минздраве.

Из общего числа инфицирований в субботу 27 приходятся на долю медицинских работников: врачей - 7, медсестер - 17, вспомогательного персонала - 3.

К списку умерших прибавилось еще шесть человек.

Всего в Молдове прошли лечение и выписаны 7745 человек.

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