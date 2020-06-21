Кишинев воскресный - общественный транспорт не ходит, есть еще ограничения

Сегодня, как и накануне, ни одна единица общественного транспорта не выйдет на маршрут, причина - опасность распространения коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Рейсовые городские автобусы и троллейбусы, а также маршрутные такси в эти выходные не увидеть на улицах молдавской столицы. Соответствующее решение было принято на заседании муниципальной комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении.

Такие ограничительные меры примэрия муниципия Кишинев вынуждена была ввести в связи с повышенным риском распространения коронавируса нового типа в самом густонаселенном городе страны.

По обычному графику общественный транспорт начнет курсировать с понедельника, 22 июня.

Между тем, жители и гости столицы не должны забывать о спецмерах карантинной безопасности. В закрытых присутственных местах обязательным является ношение медицинской маски, которая должна полностью закрывать дыхательные пути, необходимо обрабатывать дезинфицирующим спиртосодержащим средством руки при входе и выходе из помещений. Следует соблюдать социальная дистанцию от других людей - не менее 1 метра.

Кроме того, гражданам запрещено находиться на спортивных и детских игровых площадках, собираться в парках и скверах группами более трех человек, устраивать пикники в пригородах. За такие вольности физическое лицо может получить штраф в размере 22 тысяч 500 леев, если сотрудники правоохранительных органов зафиксируют соответствующее нарушение.

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