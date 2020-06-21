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Здание гостиницы Молдова в Кишиневе. Перестроено в 1950 году из неоконченного в 1930-е годы здания Офицерского Собрания. Архитектор В.А Виригин.

Точки сборки – где и почему раньше "социализировались" кишиневцы

© Sputnik / Яков Берлинер
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200621/30642596/tochki-sborki--gde-i-pochemu-ranshe-tusovalis-kishinevtsy.html

Во все времена жители молдавской столицы встречались для общения по интересам, вспомним самые известные места, где это происходило в прошлом.

"Больше трех не собираться" – это указание властей во время пандемии расстраивает настоящих кишиневцев сильнее, чем обязанность одевать защитную маску и носить с собой антисептик. Возможно даже сильнее материальных потерь, связанных с особым режимом.

В самом деле – во все времена жители нашей столицы любили кучковаться по интересам, обсуждая важные для собственной "тусовки" темы. Явление это, по всей видимости, имеет глубокие исторические корни, и оно крайне заразно – даже прибывшие к нам с севера, бледные и нордические персоны, после месяца-другого жизни в Кишиневе начинают быстро тараторить, обильно жестикулировать и высказывать свое мнение по любому поводу.

Давайте вспомним сегодня "точки сборов" наших земляков в родном городе в недавнем еще прошлом. Итак…

Футбольные фанаты у газетных стендов

Точки сборки. Парк Победы
© Photo : Мой город Кишинёв
Что там новенького?

В самом сердце Кишинева, в парке, на аллее вдоль улицы Пушкина, где сейчас уже новые стенды для свежей прессы, раньше собирались любители футбола. И не такие какими сейчас их представляют – не молодые хулиганы, а зрелые и даже строгие мужчины, порой убеленные сединами. Впрочем, дискуссии у них были очень активными, несмотря на солидный вид участников, и дело иногда доходило и до драк.

Самым колоритным персонажем был некий Жора – пожилой спившийся мужчина с палкой и вечно красным лицом, говорили, что он когда-то был директором универмага. Тусовка "рассосалась" в начале 90-х, и в наше время нечасто увидишь даже читающих газеты на стендах прохожих.

Парк Победы
© Sputnik / Сергей Цуркану
Газетные стенды сегодня.

Свежая пресса стала неким декоративным элементом парка.

Пятачок возле Центральной бани

Сейчас там тесно и нависают различные здания, а лет 30-40 назад был крошечный сквер, где активнейшим образом общались люди.

Точки сборки. Баня
© Photo : Мой город Кишинёв
Точки сборки. Центральная баня.

Во-первых, те, кто пытался репатриироваться в Израиль, рядом, кстати находится единственная действовавшая тогда в Кишиневе синагога. Тут же собирались те, кто пытался разменять квартиру, что в советское время было сложной и часто многоэтапной операцией. Тусовка исчезла по естественным причинам – после открытия границ.

Центральная баня
© Sputnik / Сергей Цуркану
Вместо бывшего скверика - стройплощадка за забором.

Центральной бани тоже давно уже нет – ее обстроили другими зданиями.

"Нетрадиционалы" в парке Пушкина

Парк Пушкина
© Sputnik / Сергей Цуркану
Фонтан в парке Пушкина.

Да, да, именно в этом тенистом и уютном уголке Кишинева собирались адепты нетрадиционной любви, еще тогда, когда за это можно было схлопотать уголовный срок. Наверное, это была самая засекреченная тусовка – хотя тот факт, что все об этом знали, вызывает сомнения в качестве конспирации.

И вновь времена изменились – сейчас не стоит думать, что однополая тусовка в этом, да и в любом другом парке организована по "тем самым" интересам.

Металлисты у Главпочтамта

  • Главпочтамт.
    Главпочтамт.
    © Sputnik / Сергей Цуркану
  • Стена Главпочтамта.
    Стена Главпочтамта.
    © Sputnik / Сергей Цуркану
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© Sputnik / Сергей Цуркану
Главпочтамт.

Построенное пленными немцами величественное и красивое здание стало в конце 80-х местом паломничества любителей тяжелого рока. Общение включало в себя обмен пластинками, фотографиями кумиров, бурными беседами и возлияниями.

Стены здания до сих пор украшены нацарапанными названиями любимых групп и пентаграммами. В середине 90-х тусовка исчезла.

Фонтан у театра Чехова

Место сборов любителей рока, разного по степени тяжести, заявило о себе в середине 90-х. Возможно именно сюда дрейфовала часть металлистов от Главпочтамта. Народу собиралось много, но место это тогда, до постройки торгового центра и гостиницы, было несколько скрыто от массовых передвижений горожан, возможно поэтому малоизвестно.

Театр им. А.П. Чехова
© Sputnik / Сергей Цуркану
Площадка перед театром Чехова.

Сейчас остатков фонтана уже нет, вместо него ровная площадка, но молодежь и сейчас любит этот пятачок.

Кишиневский "Арбат"

Кишиневский Арбат
© Sputnik / Сергей Цуркану
Кишиневский Арбат сегодня.

Именно так, как известно, в народе принято называть пространство сквера перед бывшей гостиницей "Молдова", ныне там офис одного из банков.

Кишиневский Арбат.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Судьба кишиневского "Арбата": мэр столицы озвучил решение

Со времен перестройки там зародился стихийный рынок живописи (хотя многих терзают сомнения насчет ее художественной ценности) и различных сувениров. Продавцы активно общались между с собой и с покупателями, выпивали и иногда дрались.

В нулевые там же собирались рокеры, любители группы "Нирвана". Место видное. Сейчас там реконструкция, рынка говорят, больше не будет.

Хочется верить, что скоро мы забудем о пандемии коронавируса, и все кишиневцы смогут опять посвятить свободное время любимому занятию – общению. А пока нам остается только вспоминать.

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