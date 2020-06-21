Точки сборки – где и почему раньше "социализировались" кишиневцы

Во все времена жители молдавской столицы встречались для общения по интересам, вспомним самые известные места, где это происходило в прошлом.

"Больше трех не собираться" – это указание властей во время пандемии расстраивает настоящих кишиневцев сильнее, чем обязанность одевать защитную маску и носить с собой антисептик. Возможно даже сильнее материальных потерь, связанных с особым режимом.

В самом деле – во все времена жители нашей столицы любили кучковаться по интересам, обсуждая важные для собственной "тусовки" темы. Явление это, по всей видимости, имеет глубокие исторические корни, и оно крайне заразно – даже прибывшие к нам с севера, бледные и нордические персоны, после месяца-другого жизни в Кишиневе начинают быстро тараторить, обильно жестикулировать и высказывать свое мнение по любому поводу.

Давайте вспомним сегодня "точки сборов" наших земляков в родном городе в недавнем еще прошлом. Итак…

Футбольные фанаты у газетных стендов

В самом сердце Кишинева, в парке, на аллее вдоль улицы Пушкина, где сейчас уже новые стенды для свежей прессы, раньше собирались любители футбола. И не такие какими сейчас их представляют – не молодые хулиганы, а зрелые и даже строгие мужчины, порой убеленные сединами. Впрочем, дискуссии у них были очень активными, несмотря на солидный вид участников, и дело иногда доходило и до драк.

Самым колоритным персонажем был некий Жора – пожилой спившийся мужчина с палкой и вечно красным лицом, говорили, что он когда-то был директором универмага. Тусовка "рассосалась" в начале 90-х, и в наше время нечасто увидишь даже читающих газеты на стендах прохожих.

© Sputnik / Сергей Цуркану Газетные стенды сегодня.

Свежая пресса стала неким декоративным элементом парка.

Пятачок возле Центральной бани

Сейчас там тесно и нависают различные здания, а лет 30-40 назад был крошечный сквер, где активнейшим образом общались люди.

Во-первых, те, кто пытался репатриироваться в Израиль, рядом, кстати находится единственная действовавшая тогда в Кишиневе синагога. Тут же собирались те, кто пытался разменять квартиру, что в советское время было сложной и часто многоэтапной операцией. Тусовка исчезла по естественным причинам – после открытия границ.

© Sputnik / Сергей Цуркану Вместо бывшего скверика - стройплощадка за забором.

Центральной бани тоже давно уже нет – ее обстроили другими зданиями.

"Нетрадиционалы" в парке Пушкина

© Sputnik / Сергей Цуркану Фонтан в парке Пушкина.

Да, да, именно в этом тенистом и уютном уголке Кишинева собирались адепты нетрадиционной любви, еще тогда, когда за это можно было схлопотать уголовный срок. Наверное, это была самая засекреченная тусовка – хотя тот факт, что все об этом знали, вызывает сомнения в качестве конспирации.

И вновь времена изменились – сейчас не стоит думать, что однополая тусовка в этом, да и в любом другом парке организована по "тем самым" интересам.

Металлисты у Главпочтамта

Главпочтамт. © Sputnik / Сергей Цуркану

Стена Главпочтамта. © Sputnik / Сергей Цуркану 1 / 2 © Sputnik / Сергей Цуркану Главпочтамт.

Построенное пленными немцами величественное и красивое здание стало в конце 80-х местом паломничества любителей тяжелого рока. Общение включало в себя обмен пластинками, фотографиями кумиров, бурными беседами и возлияниями.

Стены здания до сих пор украшены нацарапанными названиями любимых групп и пентаграммами. В середине 90-х тусовка исчезла.

Фонтан у театра Чехова

Место сборов любителей рока, разного по степени тяжести, заявило о себе в середине 90-х. Возможно именно сюда дрейфовала часть металлистов от Главпочтамта. Народу собиралось много, но место это тогда, до постройки торгового центра и гостиницы, было несколько скрыто от массовых передвижений горожан, возможно поэтому малоизвестно.

© Sputnik / Сергей Цуркану Площадка перед театром Чехова.

Сейчас остатков фонтана уже нет, вместо него ровная площадка, но молодежь и сейчас любит этот пятачок.

Кишиневский "Арбат"

© Sputnik / Сергей Цуркану Кишиневский Арбат сегодня.

Именно так, как известно, в народе принято называть пространство сквера перед бывшей гостиницей "Молдова", ныне там офис одного из банков.

Со времен перестройки там зародился стихийный рынок живописи (хотя многих терзают сомнения насчет ее художественной ценности) и различных сувениров. Продавцы активно общались между с собой и с покупателями, выпивали и иногда дрались.

В нулевые там же собирались рокеры, любители группы "Нирвана". Место видное. Сейчас там реконструкция, рынка говорят, больше не будет.

Хочется верить, что скоро мы забудем о пандемии коронавируса, и все кишиневцы смогут опять посвятить свободное время любимому занятию – общению. А пока нам остается только вспоминать.

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