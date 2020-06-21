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Здание Республиканского художественного музея в Кишиневе.

В центре Кишинева появится современная остановка общественного транспорта

© Sputnik / И. Зенин
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200621/30643527/v-tsentre-kishineva-montiruyut-novaya-ostanovka-obschestvennogo-transporta.html

На следующей неделе будут завершены работы по ее благоустройству, средства на которое выделила претура сектора Буюкан.

КИШИНЕВ, 21 июня – Sputnik. На бульваре Штефана чел Маре, на отрезке между улицами Лазо и Сфатул Цэрий, обустраивается новая остановка общественного транспорта. Об этом в своем посте в соцсети рассказал глава города Ион Чебан.

Остановка как таковая уже была в маршруте общественного транспорта, только теперь ее благоустроят так, чтобы люди в ожидании своего троллейбуса могли спрятаться от любых погодных невзгод.

Средства на ее установку были выделены претурой Буюкан и экономическим агентом. 

Lucrări de amenajare a unei noi stații de așteptare a transportului public
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Старая конструкция себя изжила.

Работы будут завершены на следующей неделе. Также в этой зоне будет запрещена парковка.

Эвакуация киоска.
© Photo : Facebook / Pretura Sectorului Râșcani
Примэрия столицы убирает киоски с тротуаров в районе Центрального рынка

По словам Чебана, примэрия намерена отремонтировать все остановки общественного транспорта, так как большинство из них находится в катастрофическом состоянии.

"Это связано с тем, что более половины всех 546 остановок в муниципии были захвачены экономическим агентом Epamedia SRL в 2007 году", - утверждает он.

Ранее градоначальник распорядился начать процедуру расторжения контрактов со всеми экономическими агентами, которые на месте остановок возвели торговые павильоны.

"Люди заслуживают благоустроенного города. До сих пор Epamedia ничего не делала, за состоянием остановок никто не следил, поэтому их вид сегодня плачевный", - подчеркнул он.

Контракт с компанией действителен до 2022 года.

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Теги:
троллейбус, троллейбусы, остановка, общественный транпорт, Ион Чебан, Кишинев


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