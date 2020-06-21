В центре Кишинева появится современная остановка общественного транспорта

На следующей неделе будут завершены работы по ее благоустройству, средства на которое выделила претура сектора Буюкан.

КИШИНЕВ, 21 июня – Sputnik. На бульваре Штефана чел Маре, на отрезке между улицами Лазо и Сфатул Цэрий, обустраивается новая остановка общественного транспорта. Об этом в своем посте в соцсети рассказал глава города Ион Чебан.

Остановка как таковая уже была в маршруте общественного транспорта, только теперь ее благоустроят так, чтобы люди в ожидании своего троллейбуса могли спрятаться от любых погодных невзгод.

Средства на ее установку были выделены претурой Буюкан и экономическим агентом.

Работы будут завершены на следующей неделе. Также в этой зоне будет запрещена парковка.

По словам Чебана, примэрия намерена отремонтировать все остановки общественного транспорта, так как большинство из них находится в катастрофическом состоянии.

"Это связано с тем, что более половины всех 546 остановок в муниципии были захвачены экономическим агентом Epamedia SRL в 2007 году", - утверждает он.

Ранее градоначальник распорядился начать процедуру расторжения контрактов со всеми экономическими агентами, которые на месте остановок возвели торговые павильоны.

"Люди заслуживают благоустроенного города. До сих пор Epamedia ничего не делала, за состоянием остановок никто не следил, поэтому их вид сегодня плачевный", - подчеркнул он.

Контракт с компанией действителен до 2022 года.

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