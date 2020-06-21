Сегодня вся Молдова аплодирует героям нашего времени - врачам и медработникам

Сегодня отмечается день медицинского работника - именно эти люди снискали особое уважение в молдавском обществе, они спасают граждан страны от небывалой вирусной угрозы, бьются за каждую жизнь, стараются помочь всем заболевшим людям.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. С весны нынешнего года, ежедневно, все жители республики слушают, подобно сводки с фронта, сообщения о том, как молдавские врачи и медработники борются с коронавирусом нового типа. Они сами страдают, сами инфицируются, но продолжают свято выполнять свой долг, будучи верными своей профессии и клятве: "Светя другим, сгораю сам".

Количество заразившихся за период пандемии врачей и медицинских работников сегодня исчисляется сотнями, некоторые из них погибли, выполняя профессиональный долг, борясь за здоровье пациентов.

Наверное, нет в Молдове человека, который бы искренне не благодарил медицинских работников за их беспримерный подвиг.

Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ, которым 2020-й объявляется в Молдове Годом медицинского работника.

Как отметил глава государства, это решение принято в знак высокой оценки усилий персонала системы здравоохранения Молдовы в борьбе с пандемией коронавируса.

Основанием для отмечаемого в третье воскресенью июня Дня медицинского работника служит Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". Эта традиция сохраняется в странах постсоветского пространства и сегодня.

Профессия врача одна из старейших в мире, и в настоящее время она востребована буквально везде. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни человека — при рождении младенца — непосредственное участие принимают доктора.

Современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на предупреждение различных заболеваний.

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