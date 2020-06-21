Президент Молдовы поздравил всех медработников страны: многих ждут награды

В День медицинского работника глава республики адресовал теплые слова признательности всем людям в белых халатах, сообщив, что многие из них получат государственные награды.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. В этом году профессиональный праздник работников сферы здравоохранения приобретает особый смысл. Медики всего мира участвуют в борьбе с пандемией коронавируса, которая показала обществу истинную роль врача в государстве. Об этом в воскресенье написал на своей персональной страничке в соцсети Facebook президент Молдовы Игорь Додон.

"Находясь всегда в строю, медицинский работник с достоинством выполняет свою благородную миссию по спасению жизней. Ведь в ситуации, когда здоровье приобретает абсолютный приоритет, достаточно его присутствия, чтобы вдохновиться надеждой и особенно уверенностью, что все будет хорошо", - отметил глава государства.

Врачи, молодые специалисты, интерны, ветераны системы здравоохранения, ученые, фармацевты, медсестры, фельдшеры и санитары – все, кто заботится о нашем здоровье, наглядно продемонстрировали, что несмотря на положение дел в системе они остаются преданными профессии, принимая на себя ответственность за медицину в действии, добавил президент.

"С чувством гордости и глубокой благодарности хочу отметить сплоченность, гражданский дух и солидарность, проявленные всеми нами в отношении к работе врачей, к их самоотверженности и безграничной преданности", - добавил президент.

Он напомнил, что 2020-й объявлен в Республике Молдова Годом медицинского работника. Эта мера, по мнению Додона, позволит мобилизовать и объединить силы всех государственных и гражданских структур для поддержки системы здравоохранения, восстановления положения и социального статуса медицинских работников как авангарда общества путем их надлежащей мотивации, повышения социальной защиты и улучшения условий труда.

"Хочу заверить вас в том, что эти шаги не прекратятся с завершением Года медицинского работника. Мы будем постоянно продвигать приоритет укрепления национальной системы здравоохранения и ее потенциала для достижения высоких стандартов качества медицинского обслуживания", - заверил Додон.

По случаю профессионального праздника, за многолетний добросовестный труд в сфере охраны здоровья, за существенный вклад в применение продвинутых форм и методов лечения, за преданность делу и самоотверженность, проявленные во врачебной деятельности, Додон подписал указ о вручении государственных наград группе медицинских работников.

Президент от души поблагодарил медработников за их труд. Додон напомнил всему обществу, что настойчивость и самоотверженность молдавских медработников заслуживают высшей благодарности и восхищения.

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