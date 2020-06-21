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Минздрав.

Выздоравливающая Молдова: Минздрав представил новые данные о COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1408)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200621/30650352/yzdoravlivayuschaya-moldova-minzdrav-predstavil-novye-dannye-o-covid-19.html

В день медицинского работника Минздрав представил информацию о том, что за минувшие сутки из клиник был выписан 151 человек, который полностью победил недуг.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Всего за время пандемии в республике вирусом нового типа были инфицированы 13 тысяч 953 пациента, из которых тысяча 156 - в приднестровском регионе. 

В день медицинского работника Минздрав представил и позитивные новости - за минувшие сутки из клиник был выписан 151 человек, который полностью победил недуг. Общее число излечившихся от коронавируса граждан в Молдове составило 7 тысяч 896. 

За прошедшие 24 часа в больницы республики поступили 50 человек с подозрением на COVID-19. Из ранее госпитализированных пациентов 440 находятся в тяжелом состоянии, 31 из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. В состоянии средней степени тяжести находятся тысяча 97 человек.

Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи на одной из улиц в Гонконге.
© Sputnik / Мигель Кандела
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Среди врачей и медперсонала всего за период пандемии заразились коронавирусом 2 тысячи 146 человек. Из них 547 - врачи, 26 фармацевтов, 852 медсестры, 112 фельдшеров, 609 человек из обслуживающего персонала. 

Омрачила утро воскресенья новость из Гагаузии - там скончался 55-летний мужчина, у которого были сопутствующие хронические заболевания.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1408)

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Теги:
пациенты, лечение, Молдова, коронавирус


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