Выздоравливающая Молдова: Минздрав представил новые данные о COVID-19

В день медицинского работника Минздрав представил информацию о том, что за минувшие сутки из клиник был выписан 151 человек, который полностью победил недуг.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Всего за время пандемии в республике вирусом нового типа были инфицированы 13 тысяч 953 пациента, из которых тысяча 156 - в приднестровском регионе.

В день медицинского работника Минздрав представил и позитивные новости - за минувшие сутки из клиник был выписан 151 человек, который полностью победил недуг. Общее число излечившихся от коронавируса граждан в Молдове составило 7 тысяч 896.

За прошедшие 24 часа в больницы республики поступили 50 человек с подозрением на COVID-19. Из ранее госпитализированных пациентов 440 находятся в тяжелом состоянии, 31 из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. В состоянии средней степени тяжести находятся тысяча 97 человек.

Среди врачей и медперсонала всего за период пандемии заразились коронавирусом 2 тысячи 146 человек. Из них 547 - врачи, 26 фармацевтов, 852 медсестры, 112 фельдшеров, 609 человек из обслуживающего персонала.

Омрачила утро воскресенья новость из Гагаузии - там скончался 55-летний мужчина, у которого были сопутствующие хронические заболевания.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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