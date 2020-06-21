Коронавирус бьет по священнослужителям: в Молдове не стало еще одного из них

Печальная новость пришла в православное сообщество Молдовы в воскресенье - еще один представитель духовенства скончался от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Священник, который служил в церкви села Унгурь Унгенского района, ушел из жизни, не сумев победить инфицирование COVID-19.

Служителю культа было 45 лет, это - третий клирик, ушедший из жизни в Молдове за весь период пандемии.

Всего в республике за период пандемии заразились коронавирусом нового типа 32 священника.

В связи с повышенным риском распространения COVID-19 в Нацагентстве общественного здоровья призвали граждан быть более осторожными, в том числе приходя на церковные службы.

Необходимо строго соблюдать карантинные ограничения и меры личной гигиены, носить медицинские маски в общественных местах, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

Врачи заявляют, что риску заражения вирусом нового типа подвержен каждый человек, вне зависимости от состояния иммунитета, возраста, физической формы, отсутствия или наличия хронических патологий.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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