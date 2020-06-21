Какие природные изменения предрекают в Молдове на вторую половину воскресенья

КИШИНЕВ, 21 июня – Sputnik. В Республике Молдова в воскресенье действует желтый код метеоопасности. Об этом предупреждают Государственная служба гидрометеорологии республики.
Синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами, а временами сильные ливни, которые будут достигать 15-45 л/м².
При этом метеорологи не исключают, что в некоторых местах может выпасть град.
Также они обращают внимание на то, что где-то даже весьма вероятно усиление ветра до шквалистого, с порывами в 15-20 м/с, а это примерно 50-70км/ч.
Предупреждение действительно на временной интервал 13.00 - 23.00.
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