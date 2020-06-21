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Хмурое небо.

Какие природные изменения предрекают в Молдове на вторую половину воскресенья

© Sputnik / Aleksander Kryazhev
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1194)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200621/30651130/kakie-prirodnye-kataklizmy-predrekayut-v-moldove-na-blizhayshie-sutki.html

В стране после 13.00 и вплоть до вечера воскресенья вводится желтый код метеорологической опасности.

КИШИНЕВ, 21 июня – Sputnik. В Республике Молдова в воскресенье действует желтый код метеоопасности. Об этом предупреждают Государственная служба гидрометеорологии республики.

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами, а временами сильные ливни, которые будут достигать 15-45 л/м².

Одуванчик в ожидании грозы.
© Sputnik / Osmatesco
Опять ливни с грозами: прогноз погоды в Молдове на воскресенье
Они будут сопровождаться сопутствующими проявлениями непогоды. 

При этом метеорологи не исключают, что в некоторых местах может выпасть град.

Также они обращают внимание на то, что где-то даже весьма вероятно усиление ветра до шквалистого, с порывами в 15-20 м/с, а это примерно 50-70км/ч.

Предупреждение действительно на временной интервал 13.00 - 23.00.

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Тема:
Погода в Молдове (1194)

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Опять ливни с грозами: прогноз погоды в Молдове на воскресенье
Теги:
изменение погоды, погода, Молдова


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