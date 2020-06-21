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Северный автовокзал. Архивное фото.

С понедельника возобновляется автобусный маршрут Кишинев-Одесса

© Sputnik / Осматеско Дмитрий
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200621/30651629/s-ponedelnika-vozobnovlyaetsya-reysovyy-marshrut-kishinev-odessa.html

Уже завтра у жителей Молдовы появится возможность отправиться в любимый город – жемчужину у моря регулярным рейсом.

КИШИНЕВ, 21 июня – Sputnik. Начиная с 22 июня, вновь к услугам пассажиров автобусный маршрут Кишинев - Одесса. Отправка из молдавской столицы на южный курорт Украины состоится в 06.50 и 15.40 с Северного автовокзала.

Как отмечают в компании "Современные автовокзалы", собираясь в Украину, не стоит забывать о новых правилах пребывания на ее территории, введенных из-за пандемии.

Фуры. Архивное фото
© Sputnik / Игорь Зарембо
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При въезде в соседнюю страну необходим страховой полис (сертификат), который покроет расходы, связанные с лечением COVID-19. Те, кто выезжает из стран со значительным количеством зараженных коронавирусом нового типа, помещаются по прибытии на карантин.

Лица, которые не были на территории стран с высокой степенью распространения COVID-19 и согласились на самоизоляцию, будут использовать электронную услугу через приложение "Оставайтесь дома, чтобы не подвергаться карантину.

Список стран со значительным распространением вируса обновляется каждые три дня и доводится до общего сведения Государственной пограничной службой Украины.

Билеты можно приобрести на автобусной станции или онлайн на www.autogara.md.

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Теги:
рейс, маршрут, Одесса, Кишинев


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