С понедельника возобновляется автобусный маршрут Кишинев-Одесса

Уже завтра у жителей Молдовы появится возможность отправиться в любимый город – жемчужину у моря регулярным рейсом.

КИШИНЕВ, 21 июня – Sputnik. Начиная с 22 июня, вновь к услугам пассажиров автобусный маршрут Кишинев - Одесса. Отправка из молдавской столицы на южный курорт Украины состоится в 06.50 и 15.40 с Северного автовокзала.

Как отмечают в компании "Современные автовокзалы", собираясь в Украину, не стоит забывать о новых правилах пребывания на ее территории, введенных из-за пандемии.

При въезде в соседнюю страну необходим страховой полис (сертификат), который покроет расходы, связанные с лечением COVID-19. Те, кто выезжает из стран со значительным количеством зараженных коронавирусом нового типа, помещаются по прибытии на карантин.

Лица, которые не были на территории стран с высокой степенью распространения COVID-19 и согласились на самоизоляцию, будут использовать электронную услугу через приложение "Оставайтесь дома, чтобы не подвергаться карантину.

Список стран со значительным распространением вируса обновляется каждые три дня и доводится до общего сведения Государственной пограничной службой Украины.

Билеты можно приобрести на автобусной станции или онлайн на www.autogara.md.

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