Погибли еще двое медиков: данные Минздрава по ситуации с COVID-19 в Молдове

В профессиональный праздник медработников стало известно о смерти еще двух специалистов сферы здравоохранения.

КИШИНЕВ, 21 июня – Sputnik. В Молдове в воскресенье умерли восемь человек, у которых был диагностирован COVID-19, среди них и двое медработников - 65-летний руководитель службы эндоскопии и ультрасонографии в клинической больнице города Бельцы, а также медсестра 45 лет, которая работала в отделении пульмонологии Института матери и ребенка.

"Василе Сырбу был госпитализирован 18 июня в Республиканскую клиническую больницу, а Виктория Мачуга – больнице имени Архангела Михаила 6 июня", - сообщили на сайте Минздрава.

В общей сложности на данный ушли из жизни 23 работника здравоохранения, которые были инфицированы COVID-19: четверо врачей, десять медсестер, один дворник и шесть лиц из числа вспомогательного персонала.

В воскресенье были подтверждены еще 247 новых случаев инфекции COVID-19, из которых пять в Приднестровье. Все случаи - с местной передачей.

Всего проведено в этот день 1052 тестов. Из них первичных - 846 и повторных - 206. Количество людей, зараженных коронавирусом нового типа, достигло 14200 случаев.

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