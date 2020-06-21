Согласие, кольца и штамп в паспорте - как в Молдове регистрируют браки

Власти ограничили проведение в республике торжественных мероприятий, в том числе и свадебных церемоний, молодожены могут просто расписаться и обменяться кольцами, причина - опасность распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Сегодня в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа отделы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) принимают лишь молодоженов и свидетелей. Доступ в эти учреждения ограничен для многочисленных родственников, близких и друзей молодой пары.

Соответствующие ограничения останутся в силе до 30 июня текущего года. В дальнейшем решение будет принимать Национальная комиссия по чрезвычайной ситуации в здравоохранении.

Во время режима чрезвычайного положения, действовавшего на территории республики с 17 марта по 15 мая текущего года, в ЗАГСах рассматривали лишь заявления молодых людей, поданные до введения в республике противоэпидемических мер.

В соответствии с законодательством Молдовы, брак в стране регистрируют по истечении 30 дней с момента подачи заявления.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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