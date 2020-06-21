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Полиция и скорая.

Ангелы в белом: полицейские оригинально поздравили врачей с их праздником

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1414)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200621/30653123/angely-v-belom-sotrudniki-politsii-originalno-pozdravili-vrachey-s-prazdnikom.html

Сотрудники правоохранительных органов адресовали молдавским медработникам самые теплые слова признательности.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. "Многие лета, ангелы в белом!" - так сотрудники  полиции поздравили работников молдавской системы здравоохранения. 

Будучи в одной "связке" с медиками, блюстители порядка отдают дань уважения этим людям, которые изо дня в день совершают мужественные поступки, беспримерно служат обществу и государству.

Каждый из них рискует своим здоровьем и жизнью лишь для того, чтобы граждане страны знали, что в случае необходимости им окажут всю возможную помощь. 

Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19.
© Sputnik / Алексей Майшев
Сегодня вся Молдова аплодирует героям нашего времени - врачам и медработникам

Генеральный инспекторат полиции выразил искреннюю признательность за самоотверженный ежедневный труд всем тем, кто борется за жизни людей в период пандемии. 

"Будьте здоровы и счастливы, дорогие медики, фармацевты и медсестры", - сказано в обращении от имени всех молдавских полицейских.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1414)

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Теги:
Молдова, поздравление, полиция, врачи


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