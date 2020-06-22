Граждане Молдовы хотят путешествовать по стране, но им что-то мешает

Порядка 70 процентов жителей Молдовы заинтересованы в посещении ее достопримечательностей, корреспондент Sputnik выясняла: что привлекает граждан во внутреннем туризме, каковы ожидания от качества предоставляемых услуг?

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Подавляющее большинство населения страны хотело бы посетить туристические места в Молдове. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в ходе национальной компании по продвижению внутреннего туризма #NeamPornit.

Согласно данным социологического исследования, двое из троих опрошенных граждан ответили, что предпочитают активный отдых. Многие даже готовы потратить до 1 тысячи леев на человека, чтобы отдохнуть один день в сельских пансионатах республики. © Sputnik / Yana Zaharova Проблемы туризма: бизнесу потребуется как минимум два года для восстановления

"Молдова находится в категории стран с наработанным туристическим опытом касательно услуг для граждан и иностранцев, которые хотят ознакомиться с местным колоритом. У нас, конечно, нет гор и моря. Но есть активный региональный туризм, предполагающий активный отдых для людей", - рассказала в интервью для Sputnik генеральный директор Агентства по инвестициям Родика Вербенюк.

В частности, местные туристы могут посетить скальные монастыри, поучаствовать в велозаездах, в сплавах по реке на потах и каноэ, принять участие в гастрономическом туре, позволяющем узнать и попробовать блюда национальной кухни и вина отечественного производства.

У граждан страны - разные ожидания от турпоездки по Молдове. Одни предпочитают отдых в санаториях, другие предпочитают путешествовать по республике, наслаждаясь неповторимыми природными ландшафтами, третьи хотят посетить исторические достопримечательности.

Одним из основных препятствий, останавливающих граждан от решения отправиться в поездки по стране, являются зачастую завышенные цены в соотношении с их доходами. Но есть и "обратная сторона медали" - зачастую туроператоры не могут в полной мере оправдать ожиданий граждан, не предлагая всего спектра услуг по внутренним путешествиям.

По словам Вербенюк, в республике разработана цифровая карта, которая поможет отечественным туристом определиться с местом кратковременного отдыха на уикенд. Каждый сможет выбрать, куда отправиться.

"Электронная карта составлена на двух языках - государственном и русском. Сейчас обсуждается ее перевод на английский, чтобы выбрать тур для себя могли и иностранцы", - уточнила Вербенюк.

Сегодня, когда границы Молдовы фактически закрыты из-за пандемии, граждане вновь могут открыть для себя красоты своей страны, помогая таким образом и национальной экономике, и поддержанию рабочих мест, существующих в туристической местности в регионах.

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