Кто имеет право участвовать в голосовании по поправкам к Конституции России

1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

ТИРАСПОЛЬ, 22 июня – Sputnik. В голосовании по поправкам к Конституции России, которое намечено на 1 июля, смогут принять участие все жители Приднестровья, обладающие российским гражданством. Об этом сообщили в Центризбиркоме региона.

Необходимые документы

В случае утраты паспорта допускается предъявление участником голосования свидетельства на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию, выданного соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ как временный документ.

Для получения бюллетеня каждый должен будет предъявить один из следующих документов. Это российский паспорт, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории Российской Федерации (заграничный паспорт), дипломатический и служебный паспорт, а также паспорт гражданина СССР образца 1974 года, если участнику голосования российский паспорт не выдавался, при этом в документе должна содержаться информация, свидетельствующая о наличии гражданства Российской Федерации.

Принять участие в голосовании может гражданин России, имеющий один из вышеперечисленных документов и достигший на день проведения голосования 18-летнего возраста, за исключением лиц, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, либо признанных судом недееспособными.

Участки в Приднестровье

На территории Приднестровья в день голосования организуются два избирательных участка, которые будут находиться в городе Тирасполь.

Первый – на базе воинской части Оперативной группы российских войск в Приднестровье. Он предназначен для голосования российских военнослужащих и членов их семей.

Второй избирательный участок будет действовать неподалеку от Дома Офицеров на прицерковной площадке храма Андрея Первозванного. Он предназначен для голосования приднестровских россиян.

Избирательные участки будут открыты 1 июля с 8:00 до 20:00.

Меры предосторожности

Оба избирательных участка будут находиться на открытом воздухе. В день голосования на них будут обеспечены все меры безопасности по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, включая индивидуальные средства защиты, дезинфекцию и температурный контроль.

Эти меры установлены Оперативным штабом и Главным санитарным врачом Приднестровья с учетом рекомендаций ЦИК РФ и Роспотребнадзора.

Участникам голосования необходимо прийти в маске.

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