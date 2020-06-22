Кто имеет право участвовать в голосовании по поправкам к Конституции России

ТИРАСПОЛЬ, 22 июня – Sputnik. В голосовании по поправкам к Конституции России, которое намечено на 1 июля, смогут принять участие все жители Приднестровья, обладающие российским гражданством. Об этом сообщили в Центризбиркоме региона.
Необходимые документы
В случае утраты паспорта допускается предъявление участником голосования свидетельства на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию, выданного соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ как временный документ.
Принять участие в голосовании может гражданин России, имеющий один из вышеперечисленных документов и достигший на день проведения голосования 18-летнего возраста, за исключением лиц, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, либо признанных судом недееспособными.
Участки в Приднестровье
На территории Приднестровья в день голосования организуются два избирательных участка, которые будут находиться в городе Тирасполь.
Первый – на базе воинской части Оперативной группы российских войск в Приднестровье. Он предназначен для голосования российских военнослужащих и членов их семей.
Второй избирательный участок будет действовать неподалеку от Дома Офицеров на прицерковной площадке храма Андрея Первозванного. Он предназначен для голосования приднестровских россиян.
Избирательные участки будут открыты 1 июля с 8:00 до 20:00.
Меры предосторожности
Эти меры установлены Оперативным штабом и Главным санитарным врачом Приднестровья с учетом рекомендаций ЦИК РФ и Роспотребнадзора.
Участникам голосования необходимо прийти в маске.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>