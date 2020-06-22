16:06 22 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD17.27
  • RUB0.25
  • RON4.00
  • UAH0.65
Поиск
Голосование в Приднестровье на выборах в Госдуму России

Кто имеет право участвовать в голосовании по поправкам к Конституции России

© Sputnik / Ирина Ляхова
Общество
Получить короткую ссылку
69 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200622/30642084/kto-imeet-pravo-uchastvovat-v-golosovanii-po-popravkam-k-konstitutsii-rossii.html

1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

ТИРАСПОЛЬ, 22 июня – Sputnik. В голосовании по поправкам к Конституции России, которое намечено на 1 июля, смогут принять участие все жители Приднестровья, обладающие российским гражданством. Об этом сообщили в Центризбиркоме региона.

Необходимые документы

Празднование Дня России в регионах
© Sputnik / Павел Лисицын
Путин обозначил важность поправок в Конституцию России
Для получения бюллетеня каждый должен будет предъявить один из следующих документов. Это российский паспорт, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории Российской Федерации (заграничный паспорт), дипломатический и служебный паспорт, а также паспорт гражданина СССР образца 1974 года, если участнику голосования российский паспорт не выдавался, при этом в документе должна содержаться информация, свидетельствующая о наличии гражданства Российской Федерации.

В случае утраты паспорта допускается предъявление участником голосования свидетельства на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию, выданного соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ как временный документ.

Принять участие в голосовании может гражданин России, имеющий один из вышеперечисленных документов и достигший на день проведения голосования 18-летнего возраста, за исключением лиц, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, либо признанных судом недееспособными.

Участки в Приднестровье

На территории Приднестровья в день голосования организуются два избирательных участка, которые будут находиться в городе Тирасполь.

Первый – на базе воинской части Оперативной группы российских войск в Приднестровье. Он предназначен для голосования российских военнослужащих и членов их семей.

Второй избирательный участок будет действовать неподалеку от Дома Офицеров на прицерковной площадке храма Андрея Первозванного. Он предназначен для голосования приднестровских россиян.

Избирательные участки будут открыты 1 июля с 8:00 до 20:00.

Меры предосторожности

Голосование в Приднестровье на выборах в Госдуму России
© Sputnik / Ирина Ляхова
Как в Приднестровье организуют голосование по поправкам к Конституции России
Оба избирательных участка будут находиться на открытом воздухе. В день голосования на них будут обеспечены все меры безопасности по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, включая индивидуальные средства защиты, дезинфекцию и температурный контроль.

Эти меры установлены Оперативным штабом и Главным санитарным врачом Приднестровья с учетом рекомендаций ЦИК РФ и Роспотребнадзора.

Участникам голосования необходимо прийти в маске.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Владимир Путин рассказал о значении России для мира
Президент России: процветание страны зависит от человека труда
Теги:
поправки в Конституцию, Россия, Конституция, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ворона на фоне двух небесных тел. Кения.
"Полукольцо огня": частичное солнечное затмение 2020 года
Лошади без скачек: пандемия глазами животных.
Лошади без скачек: пандемия глазами животных
22 июня
День памяти и скорби: как началась Великая Отечественная война

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться