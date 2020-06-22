Печальное лето 2020-го: возможен ли туризм в период пандемии COVID-19

Вопреки прогнозам специалистов, что летом COVID-19 "сдуется", инфекция, все-таки, продолжает бушевать, ломая все планы отпускников на полноценный отдых. Но не стоить отчаиваться - выход есть, уверяет эксперт по туризму Мтвариса Лукьян.

КИШИНЕВ, 22 июня – Sputnik. Работники сферы туризма в отчаянии: пандемия коронавируса поставила их перед перспективой катастрофы – финансовой. Какие-то отечественные фирмы уже обанкротились, а иные находятся на грани выживания.

Сейчас идет борьба за сохранение в целом туристической отрасли республики, сказала в интервью Sputnik Молдова Мтвариса Лукьян.

По ее словам, рассчитывать на помощь государства особо не приходится - оно уже внесло свою лепту, насколько это у него получилось.

"Государство уже чем смогло – помогло. Власти продлили официально срок возврата денег клиентам с 14 до 540 дней. Это дает туристическим агентствам отсрочку на возврат средств. И эту же хорошо, многие компании избегут банкротства", - отметила Лукьян.

Кто спасет отрасль

По мнению эксперта, туроператоры осознают, что рассчитывать на прибыль им не придется, как минимум, год.

"Идет пересмотр расходов – снижение зарплат сотрудникам, сокращение затрат на офисы, кто-то вообще от них откажется. Компенсаций от государства, как это происходит в других странах, у нас точно не ожидается", - уточнила Лукьян.

Спасение туристической отрасли по большому счету находится в руках населения, считают многие эксперты. С этим мнением солидарна и наша собеседница.

"Все будет зависеть от того, насколько жители страны готовы активно пользоваться услугами туроператоров. Может быть ситуацию удастся немного стабилизировать благодаря внутреннему туризму", - уверена она.

Но и тут есть проблемы. Они не связаны с безопасностью для здоровья, например. Напротив, из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом, работа мест отдыха будет проходить в соответствии со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. К этому туроператоры как раз готовы.

"Вопрос в другом: не все туристы готовы потратить деньги на родине. Многим может показаться, что это дорого. Но любопытно, что вне страны они с легкостью прощаются с большими суммами, а внутри страны – нет", - заметила Лукьян.

Но это происходит не из-за жадности, или из-за желания сэкономить на чем-то. Все гораздо прозаичнее – внутренний туризм только развивается, у нас еще нет должного опыта продвижения этой сферы.

"Операторов, развивающих внутренний туризм, не так много в стране, но наблюдается положительная динамика. С каждым годом появляются и новые маршруты, и новые услуги. Но еще недостаточно пиар-кампаний, не развита инфраструктура. И это, безусловно, откладывает свой отпечаток на отрасли", - уточнила собеседница.

Преимущества "внутреннего туризма"

Тем не менее, у отечественных туроператоров есть опыт работы с иностранцами, которые не один год посещали Молдову. Наверняка эта практика поможет популяризировать внутренний туризм и у жителей республики.

Основными туристическими направлениями в стране являются винные подвалы Крикова, Малых Милешт и Пуркарь, где хранятся крупнейшие винные коллекции. Еще один комплекс, который предпочитают посещать наши гости - Старый Оргеев, известный скальными монастырями и живописной местностью. Популярностью пользуются также монастыри Кэприяна, Курки, Сахарна и Ципова. Туристы уже оценили такие достопримечательности, как дворец "Манук Бей" в Хынчештском районе, замок "Мими", а также природный заповедник Пэдуря Домняскэ с богатейшей флорой и фауной.

Внутренний туризм - это прекрасная возможность узнать побольше о своей стране, ее истории, природных достопримечательностях. Во-вторых, для поездки не нужно будет оформлять документы для выезда. В-третьих, меньше тратится время на дорогу, уменьшаются денежные расходы.

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