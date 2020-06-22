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Ион Кику

Правительство предложило продлить чрезвычайное положение в здравоохранении

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200622/30656157/pravitelstvo-predlagaet-prodlit-chrezvychaynoe-polozhenie-v-zdravookhranenii.html

Пандемия в Молдове не отступает: на протяжении прошлой недели в республике, как и во всем мире, было большое количество зараженных, а также ощущается нехватка медперсонала.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Правительство предлагает продлить чрезвычайное положение в системе здравоохранения Молдовы на месяц. 

Ион Кику
© Sputnik / Osmatesco
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Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Ион Кику.

"Завтра состоится заседание Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении. Вы знаете, что 30 июня уже заканчвается ЧП в системе здравоохранения. Завтра обсудят вопрос продления этого положения", - пояснил Кику после еженедельного заседания с президентом Игорем Додоном и спикером Зинаидой Гречаной.

По его словам, это связано с тем, что на прошлой неделе в Молдове была негативная динамика по коронавирусу. Побиты абсолютные рекорды, как и по всему миру. 

"Подготовленные новые койки в молдавских медучреждениях заполнены на 55%. Сложнее с медперсоналом, который изнурен постоянной работой", - подчеркнул Кику

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Как уточнил премьер, дефицит кадров в республике наблюдался и до начала пандемии, а сейчас эта проблема стала еще более острой. 

Он еще раз напомнил, что все граждане должны быть дисциплинированными и соблюдать все предписания специалистов.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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