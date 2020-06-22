Новые данные Минздрава: сколько пациентов находятся в тяжелом состоянии

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. К утру понедельника в Молдове подтверждены 14 тысяч 200 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 1161 - в Приднестровье. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки в центр COVID-19 в Кишиневе госпитализированы 47 человек с подозрением на инфекцию нового типа.

В тяжелом состоянии находятся 465 человек, 32 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 1094 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждено 2 тысячи 182 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 557, медсестры - 865, фельдшеры - 114, фармацевты - 26, вспомогательный персонал - 620.

За сутки выздоровели еще 123 человека, а всего выписаны 8 тысяч 19.

Минздрав сообщил о еще 2 летальных исходах. Скончался 76-летний мужчина из Дрокии. Его госпитализировали в районную больницу Дрокии 18 июня. У пациента были сопутствующие заболевания.

"К сожалению, сообщаем, что медицинская система потеряла еще одного замечательного специалиста. Речь идет о 57-летнем враче Ионе Стати - главе отделения функциональной диагностики районной больницы Оргеева, которой он посвятил всю свою профессиональную деятельность", - отметили в Минздраве.

Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 475 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova