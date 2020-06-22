Как будут работать торговые центры в Кишиневе — заявление примэрии

По словам генерального примара столицы, в муниципальных больницах, расположенных на территории города, занято уже более 90 процентов коек.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. В муниципальных медицинских учреждениях и стратегических больницах Кишинева общее количество коек составляет 672, из которых 606 уже заняты. Об этом заявил генеральный примар столицы Ион Чебан, отметив, что мест становится все меньше.

Принимая во внимание тревожную эпидемиологическую ситуацию и неблагоприятную динамику распространении COVID-19, Чрезвычайная комиссия общественного здравоохранения приняла ряд решений, направленных на борьбу с инфекцией.

Так, торговые центры в Кишиневе будут работать в соответствии с ранее установленным ограниченным режимом — с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.

По выходным торговые центры будут закрыты, заявил Ион Чебан. Кроме того, сохраняется запрет на проведение массовых праздничных мероприятий.

Вместо горячих обедов для социально уязвимых, по решению управления по социальному обеспечению и здравоохранению примэрии, нуждающимся будут раздавать продовольственные пакеты.

В знак признательности медицинским работникам на пешеходной улице Еуджен Дога была открыта "Аллея врачей", где каждый может оставить слова благодарности врачам на установленных здесь специальных стендах.

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