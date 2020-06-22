Додон о Дне памяти и скорби: молдавская республика одна из первых приняла удар

Президент Молдовы в День памяти и скорби напомнил о событиях, которые происходили ровно 79 лет назад - гитлеровская Германия атаковала границы Советского союза.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Молдавская республика одна из первых приняла на себя удар наступавших Вооруженных сил нацистской Германии, напомнил в понедельник президент Молдовы Игорь Додон по случаю Дня памяти и скорби. Именно в этот день, 79 лет назад, началась Великая Отечественная война.

"22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, самая масштабная и кровопролитная составная часть Второй мировой. Сегодня в нашей стране, как и в других бывших советских республиках, затронутых той страшной войной, отмечают День памяти жертв фашизма", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что уже к середине августа 1941 года вся территория нашей республики была захвачена, в стране воцарился жесточайший оккупационный режим, сопровождавшийся депортацией и уничтожением еврейского населения, разграблением предприятий, террором в отношении мирных жителей.

Как начиналась Великая Отечественная война>>>

Додон подчеркнул, что наши предки ценой огромных потерь сумели освободить территорию современной Молдовы, как и все оккупированные территории СССР и страны Европы, от нацистских агрессоров.

"Советский народ, в составе которого были и молдаване, потерял десятки миллионов человек, поэтому мы должны помнить о беспримерном подвиге наших дедов и прадедов, благодаря которым мы живем под мирным небом", - уточнил президент.

22 июня 1941 года, на рассвете согласно плану "Барбаросса", войска фашистской Германии атаковали всю западную границу Советского Союза и нанесли бомбовые авиаудары по советским городам и воинским соединениям.

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