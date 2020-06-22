Каким будет урожай фруктов в Молдове в этом году: прогноз властей

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Зимне-весенняя засуха, а также заморозки конца марта в значительной мере ударили по аграрному сектору Молдовы. Специалисты Минсельхоза провели инспекцию сельхозугодий страны и пришли к выводу, что наиболее уязвимыми оказались зерновые культуры (хлеба) первой группы и многолетние насаждения.
Еще хуже обстоят дела с многолетними насаждениями, в частности, абрикосовыми и персиковыми садами.
"В результате весенних заморозков пострадали 70-80% плантаций абрикоса, 50% персиков, 40-50% черешни и 25% яблок. Согласно прогнозам, мировой урожай фруктов в этом году будет ниже на 15-20% по сравнению со средними показателями последних трех лет, в том числе - урожай винограда", – добавил министр.
Единственной сферой, которую не затронули капризы весенней погоды, остается производство овощной продукции.
В результате инспекции посевных площадей страны Минсельхоз прогнозирует урожай пшеницы в размере 600 тысяч тонн. Для покрытия внутренних потребностей Молдовы необходимы 350 тысяч тонн пшеницы. Таким образом, продовольственная безопасность республики должна быть обеспечена, а для роста цен на муку и хлебобулочные изделия оснований нет.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>