Каким будет урожай фруктов в Молдове в этом году: прогноз властей

По заявлениям Минсельхоза, в результате весенних заморозков пострадали 70-80% абрикосовых и 50% персиковых плантаций. Как обстоит ситуация с остальными фруктами?

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Зимне-весенняя засуха, а также заморозки конца марта в значительной мере ударили по аграрному сектору Молдовы. Специалисты Минсельхоза провели инспекцию сельхозугодий страны и пришли к выводу, что наиболее уязвимыми оказались зерновые культуры (хлеба) первой группы и многолетние насаждения.

"Из 415 тысяч гектаров, засеянных озимыми культурами, пострадали примерно 215 тысяч гектаров", – заявил министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу в эфире программы "La Ordinea Zilei" на Sputnik Молдова

Еще хуже обстоят дела с многолетними насаждениями, в частности, абрикосовыми и персиковыми садами.

"В результате весенних заморозков пострадали 70-80% плантаций абрикоса, 50% персиков, 40-50% черешни и 25% яблок. Согласно прогнозам, мировой урожай фруктов в этом году будет ниже на 15-20% по сравнению со средними показателями последних трех лет, в том числе - урожай винограда", – добавил министр.

Единственной сферой, которую не затронули капризы весенней погоды, остается производство овощной продукции.

"Урожайность овощей сохранится на уровне прошлых лет со значительным ростом на охраняемых землях – там, как правило, есть системы ирригации", – заключил Ион Пержу.

В результате инспекции посевных площадей страны Минсельхоз прогнозирует урожай пшеницы в размере 600 тысяч тонн. Для покрытия внутренних потребностей Молдовы необходимы 350 тысяч тонн пшеницы. Таким образом, продовольственная безопасность республики должна быть обеспечена, а для роста цен на муку и хлебобулочные изделия оснований нет.

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