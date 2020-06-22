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Дуб в старом дворе Кишинева.

Во дворах Кишинева наводят порядок - градоначальник заявил о решительных мерах

© Sputnik / Николай Костыркин / Дуб в старом дворе Кишинева
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200622/30661433/vo-dvorakh-kishineva-navodyat-poryadok-genprimar-zayavil-o-reshitelnykh-merakh.html

В молдавской столице начали "генеральную уборку" - на территории между многоквартирными домами будут ремонтировать дороги и восстанавливать инфраструктуру.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Генеральный примар (мэр) столицы Ион Чебан заявил о мерах, которые местная власть намерена предпринять в главном городе страны. 

"Сейчас середина 2020 года, и нам необходимо проанализировать, чего мы достигли за этот период, какие проекты находятся в процессе реализации, и что мы предлагаем на ближайшие месяцы. Попросил преторов предоставить отчеты и планы действий на последующий период к концу этой недели", - сообщил Чебан на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Отведенный срок - до пятницы. Вся информация будет общедоступной. Городской голова заявил о том, что и далее намерен заниматься наведением порядка на улицах и во дворах многоквартирных домов.

"Лично проинспектирую каждый сектор и посмотрю, как преторы управляют делами. Прошу приступить к действиям незамедлительно, начиная от покоса травы, и заканчивая эвакуацией неавторизованных киосков, хаотично размещенных рекламных щитов, состоянием дорог и текущим ремонтом", - отметил мэр, обращаясь к преторам.

Последствия ливня.
© Sputnik / Виталий Аньков
Последствия ливней в Молдове - смытые дороги и затопленные подвалы

Генпримар потребовал, чтобы обращения, зарегистрированные на сайте eu.chisinau.md, были взяты под контроль ответственными лицами в секторах, и каждая проблема была решена.

Чебан отметил, что есть проблемы, которые в большинстве случаев требуют не финансовых средств, а внимательного отношения со стороны ответственных лиц и правильного управления ситуацией.

Каждый претор отвечает за свою область, и генпримар потребовал от них контроля, ответственности и своевременных действий.

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Теги:
Ион Чебан, дворы, порядок, генпримар Кишинева


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