Во дворах Кишинева наводят порядок - градоначальник заявил о решительных мерах

В молдавской столице начали "генеральную уборку" - на территории между многоквартирными домами будут ремонтировать дороги и восстанавливать инфраструктуру.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Генеральный примар (мэр) столицы Ион Чебан заявил о мерах, которые местная власть намерена предпринять в главном городе страны.

"Сейчас середина 2020 года, и нам необходимо проанализировать, чего мы достигли за этот период, какие проекты находятся в процессе реализации, и что мы предлагаем на ближайшие месяцы. Попросил преторов предоставить отчеты и планы действий на последующий период к концу этой недели", - сообщил Чебан на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Отведенный срок - до пятницы. Вся информация будет общедоступной. Городской голова заявил о том, что и далее намерен заниматься наведением порядка на улицах и во дворах многоквартирных домов.

"Лично проинспектирую каждый сектор и посмотрю, как преторы управляют делами. Прошу приступить к действиям незамедлительно, начиная от покоса травы, и заканчивая эвакуацией неавторизованных киосков, хаотично размещенных рекламных щитов, состоянием дорог и текущим ремонтом", - отметил мэр, обращаясь к преторам.

Генпримар потребовал, чтобы обращения, зарегистрированные на сайте eu.chisinau.md, были взяты под контроль ответственными лицами в секторах, и каждая проблема была решена.

Чебан отметил, что есть проблемы, которые в большинстве случаев требуют не финансовых средств, а внимательного отношения со стороны ответственных лиц и правильного управления ситуацией.

Каждый претор отвечает за свою область, и генпримар потребовал от них контроля, ответственности и своевременных действий.

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