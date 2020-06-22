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Молдавские леи.

НКСС выделила деньги на второй транш пособий по временной нетрудоспособности

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200622/30661459/nkss-vyplatila-vtoroy-transh-posobiy-po-vremennoy-netrudosposobnosti.html

Социальные выплаты в Молдове доходят до получателей в соответствии с установленным графиком и без задержек.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Национальная касса социального страхования (НКСС) перевела 11,9 миллиона леев на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Это второй транш перечислений, первый (в сумме 74,5 миллиона леев) был выделен в начале июня.

Агенство по трудоустройству.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Число лиц, получивших статус безработного, выросло за время эпидемии

Общее число бенефициаров этой категории соцвыплат в Молдове сейчас составляет 38 тысяч 760 человек. Для получения пособия необходимо обратиться на почту или в одно из финансово-кредитных учреждений, с которыми у ведомства заключен договор о сотрудничестве.

"В числе уполномоченных банков - "FinComBank, Energbank, EuroCreditBank, Eximbank, Moldova-Agroindbank, Moldindconbank, Victoriabank, Comerţbank, Mobiasbanca, Banca Comercială Română", - сообщили в НКСС.

Кроме того, Нацкасса социального страхования перечислила 36,7 миллиона леев для выплаты вновь установленных пенсий. 

Таким образом, в июне 2020 года выплаты пенсий, пособий, материальной помощи и компенсаций были произведены вовремя, в полном размере и составили 1 миллиард 870,6 миллиона леев.

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Теги:
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