День памяти и скорби: как молдавская земля встретила огненное 22 июня 1941-го

Ровно 79 лет назад мир в огромной советской стране сменился на самую страшную войну в истории человечества, Молдавская ССР одной из первых ощутила натиск фашистской военной машины.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Эти строки уже стали хрестоматийными: "22 июня ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась вдруг война". Ранним утром того дня жизнь для всех советских людей разделилась на "до" и "после".

Среди тех республик СССР, которые первыми встретили удар врага, бала и наша. Фашистская авиация начала совершать налеты на ее территорию ССР ранним утром 22 июня.

Первые авиаудары пришлись по Бельцам, Болграду и Кишиневу. Бомбардировке подверглись также Кагул, переправы через Днестр и ряд железнодорожных станций. Многие из жителей республики погибли даже не проснувшись.

Именно эти, первые взрывы, разделили жизнь советских людей на "до", в котором жило счастье, и "после", где - боль, страдания, голод, лишения, потери близких и родных и все прочие ужасы, на которые только "способна" война.

Мужество и героизм быстро сменили все другие чувства - в военкоматы выстраивались очереди из добровольцев. И уже через несколько дней синхронными чеканными звуками наполнились улицы городов - солдаты уходили на фронт. На молдавской земле врага не ждали, но когда он ворвался, дали ему отпор.

После сигнала о воздушной атаке 10 советских истребителей МиГ-3 поднялись в небо. К ним навстречу двигались 85 вражеских бомбардировщиков. Командир эскадрильи 4-го истребительного авиаполка Афанасий Карманов сбил первый самолет, потом ещё три.

В панике машины противника налетели друг на друга, совершив три столкновения в воздухе. В этот день над Григориополем, Тирасполем и Кишиневом было сбито около 20 вражеских единиц авиатехники.

С первых дней войны на приграничной территории велись ожесточенные бои. Началась оборона Кишинева, продолжавшаяся 25 дней. Вплоть до 29 июня молдавская граница ни разу не была пересечена противником. К июлю все попытки немецко-румынских войск продвинуться на Кишиневском направлении терпели крах.

Бои на территории Молдавии продолжались до 13 августа 1941 года. За это время румынская армия потеряла убитыми 31 638 солдат и офицеров. Однако советским войскам пришлось покинуть рубеж. Это было связано с быстрым наступлением немецких войск в Белоруссии и на Западной Украине. Создавалась опасность окружения всего Южного фронта, если быстро наступающие силы Третьего рейха выйдут к Северному Причерноморью.

На территории Молдавской ССР, оккупированной румынско-германскими войсками, с 1941 по 1944 год действовали приблизительно 3500 партизан, 80 подпольных организаций. В июне 1943 года были созданы Первое и Второе молдавские партизанские соединение. Более 600 подпольщиков были казнены, более 800 политзаключенных погибли в Тираспольской тюрьме.

Бессарабия и Буковина были отданы Румынии по обоюдному соглашению с Третьим рейхом. Румынское правительство пользовалось регионами как источниками сырья.

Через реку Прут вывозились продовольствие, фураж, промышленные товары, дефицитное сырье. Были разрушены экономика края, системы образования и здравоохранения. Против нерумынского населения региона проводились репрессии.

Декретом-законом № 521 от 17 августа 1943 года были узаконены телесные наказания рабочих Бессарабии. За время оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель Молдавии, или 207 000 человек, из которых 22 700 скончались. На территории Бессарабии действовали 49 лагерей и гетто для евреев и цыган.

Советская Молдавия была освобождена в ходе развернувшейся в августе 1944-го Ясско-Кишинёвской операции. Менее чем за 10 дней, 20–29 августа 1944 года, родверглась полному уничтожению значительная группировка гитлеровских войск, а Бухарест заявил о выходе из войны на стороне нацистской Германии и примкнул к Антигитлеровской коалиции.

При отступлении из Кишинева гитлеровцы уничтожили около 2 тысяч советских военнопленных, находившихся в лагере, подожгли и взорвали лучшие здания города, разрушили почти все промышленные предприятия, 9388 жилых домов, много школ, административных зданий, телефонную станцию, телеграф. Материальный ущерб, нанесенный городу, составил в довоенных ценах 1,5 млрд рублей.

Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии. На фронтах погибли более 40 тысяч из них. За боевые подвиги 250 тысяч наших земляков - солдат, офицеров и партизан были награждены орденами и медалями.

А 19 уроженцев Молдовы были удостоены звания Героя Советского Союза.

Попытки некоторых политиков в Молдове переписать историю терпят фиаско. Потому что народная память

не коротка.

Мы помним воевавших, павших и выживших в той страшной войне. Пусть сегодня запечатлевшиеся навечно в памяти их улыбки будут, как совесть, как квинтэссенция того, как надо поступать, когда Родина в беде.

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