Венецианская комиссия приветствовала предложенные поправки в Основной закон РМ

По просьбе национального министерства юстиции на пленарном заседании европейского консультативного органа по конституционному праву были рассмотрены изменения, касающиеся Высшего совета магистратуры.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Венецианская комиссия (ВК) приветствовала пересмотренный проект поправок к закону о внесении изменений в Конституцию в отношении Высшего совета магистратуры. Документ был рассмотрен на пленарном, состоявшемся в Страсбурге 18-19 июня, заседании европейского консультативного органа по конституционному праву.

По мнению членов комиссии, указанные поправки могут улучшить независимость, подотчетность и эффективность судебной системы Молдовы, а сам законопроект соответствует предыдущим рекомендациям ВК относительно состава Высшего совета магистратуры.

Вместе с тем, Венецианская комиссия рекомендовала изложить более четко положение, касающееся отзыва членов Высшего совета магистратуры, уточнив, что основанием могут быть лишь серьезные дисциплинарные санкции или окончательный приговор по уголовным делам, а также объективная невозможность осуществлять свои функции.

Пятого июня министерство юстиции РМ запросило мнение Венецианской комиссии относительно проекта поправок, разработанного после консультаций с членами Высшего совета магистратуры, представителями политических партий и организаций гражданского общества.

Согласно плану, проекты поправок будут представлены в Конституционный суд для рассмотрения к концу июня или в начале июля. Ожидается, что поправки могут быть приняты в начале 2021 года.

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