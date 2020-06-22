Когда возобновят работу детсады, и как проходит процесс зачисления в 1 класс

В мэрии Кишинева внесли уточнение по поводу работы образовательных учреждений столицы: в детсадах продолжается ремонт, а в школах начался второй этап зачисления в первый класс.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. C 22 июня начался второй этап зачисления детей в первый класс столичных образовательных учреждений. Об этом сообщила вице-мэр Кишинева Анжела Кутасевич на заседании муниципальных служб в понедельник.

По ее словам, второй этап продлится до 28 августа, а его цель - укомплектовать оставшиеся после первого этапа места.

"Последний день приема заявок на зачисление в рамках первого этапа выпал на 19 июня. Согласно статистике, подано 8 тысяч 438 заявок, из которых 2 тысячи 269 зарегистрированы, 903 – не зарегистрированы, 179 находятся в ожидании, а в процессе регистрации находится тысяча 554 заявок", - сказала Кутасевич.

По ее словам, результаты первого этапа были и будут сообщены родителям по электронной почте или на портале escoala.md (для этого нужно ввести кодовый номер заявки).

Поступление в 10 класс

Как отметила вице-примар, с понедельника начался прием документов для зачисления в лицейские классы на учебный год 2020-2021.

"Этот процесс также организован online при помощи платформы escoala.md. Согласно анализу учебных планов, в этом году прием в 186 лицейских классов будет проходить в 94 образовательных учреждениях (из которых 83 общественных, а 11 частных). Таким образом, у нас будет 4 тысячи 821 учащийся, зачисленных в 10 класс", - добавила чиновница.

По ее словам, первый этап зачисления в лицейские классы продлится до 10 июля, а второй – с 10 по 18 августа.

Когда возобновится работа детсадов?

Отдельно Кутасевич остановилась на вопросе, связанном с детскими садами.

По ее словам, сотрудники примэрии вместе со специалистами Минздрава, Минобразования, Нацагентства общественного здоровья и других госструктур участвовали в разработке инструкции по возобновлению работы детсадов и других документов, направленных на регламентирование деятельности дошкольных образовательных учреждений. Эти документы, как отметила чиновница, должны утвердить профильные министерства или Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

"На данный момент в детских садах проводится ремонт. Руководители дошкольных образовательных учреждений готовят запасы мыла, моющих средств, дезинфектантов, защитных средств, инфракрасных термометров и других необходимых вещей для обеспечения безопасности на местах", - обратила внимание Кутасевич.

Она подчеркнула, что каждый детсад на данный момент занимается подготовкой плана по возобновлению работы.

Из-за ситуации с коронавирусом нового типа с 11 марта свои двери закрыли все образовательные учреждения Молдовы, а процесс обучения перевели в онлайн-формат. С 17 марта по 15 мая в республике действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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