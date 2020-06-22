Ливни нанесли серьезный ущерб нескольким городам и селам Молдовы.

Ночью вода затопила подвалы домов и приусадебные территории в ряде населенных пунктов во многих районах страны.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Проливные дожди, которые прошли в выходные в большинстве районов Молдовы, нанесли заметный урон многим хозяйствам, которым потребовалось вмешательство спасателей. Об этом говорилось на специальном совещании в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуация (ГИЧС).

Так, в селе Блештень и муниципии Единец экипажи откачали воду в двух подтопленных домохозяйствах. Были проведены работы по укреплению дамбы водоема близ сел Брынзень и Бэдраджий Векь, которая в результате обильных осадков начала пропускать воду.

Вмешательство сотрудников ГИСЧ потребовалось и в селе Буцень Хынчештского района, где ночью были подтоплены подвалы и дворы в пяти домохозяйствах, а также в селе Токиле Рэдукань Леовского района и в муниципии Резина, где была откачана вода на территории двух домохозяйств.

Кроме того, дождем были повреждены несколько участков местной дороги в селах Костешть и Хорешть Яловенского района.

На местах работают комиссии по чрезвычайным ситуациям, которым предстоит оценить нанесенный ущерб.

В контексте предупреждения Государственной гидрометеорологической службы, объявленного на прошлой неделе о возможном повышении уровня воды в реках Прут и Днестр, сотрудники ГИЧС проводят мониторинг на участках, где возможны наводнения.

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