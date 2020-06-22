Новые данные Минздрава: еще 163 человека заразились в Молдове COVID-19

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, в Молдове скончались семеро граждан страны.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Еще 163 случая заражения COVID-19 подтверждены лабораторным путем в Молдове. Такие данные озвучили вечером в понедельник в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы.

"За минувшие 24 часа проведены тысяча 4 теста, при этом 123 повторно", - заявил госсекретарь Минздрава Константин Рымиш.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 18 сотрудников системы здравоохранения - 15 медсестер, а также у троих сотрудников из обслуживающего персонала клиник.

За последние сутки излечились от вируса 123 человека, а семеро скончались. В тяжелом состоянии находятся 465 пациентов, из них 32 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число летальных исходов за весь период пандемии в Молдове достигло 480 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом нового типа заразились 14 тысяч 363 человека.

Власти страны призывают всех граждан страны, особенно в пожилом возрасте, избегать мест массового скопления людей, чтобы обезопасить себя от риска инфицирования коронавирусом.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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